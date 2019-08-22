АЛЕКСАНДР АНКВАБ И АЛХАС КВИЦИНИЯ ПРИШЛИ К СОГЛАСИЮ

Сухум. 5 сентября 2019. Абхазия-Информ. Сегодня, 5 сентября, продолжились консультации, в которых приняли участие кандидат в президенты РА Алхас Квициния, кандидат в вице-президенты РА Дмитрий Дбар, руководитель избирательного штаба Олега Аршба и Олега Барциц Леонид Лакербая и экс-президент Александр Анкваб.

«В ходе встречи стороны действительно достигли согласия по всем вопросам.

Таким образом, наше участие во втором туре голосования будет совместным с кандидатом в президенты Алхасом Квициния». Об этом говорится в заявлении избирательного штаба О. Аршба и О. Барциц.