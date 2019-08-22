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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ И АЛХАС КВИЦИНИЯ ПРИШЛИ К СОГЛАСИЮ

Новости Четверг, 05 сентября 2019 20:46
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ И АЛХАС КВИЦИНИЯ ПРИШЛИ К СОГЛАСИЮ

 

Сухум. 5 сентября 2019. Абхазия-Информ. Сегодня, 5 сентября, продолжились консультации, в которых приняли участие кандидат в президенты РА Алхас Квициния, кандидат в вице-президенты РА Дмитрий Дбар, руководитель избирательного штаба Олега Аршба и Олега Барциц Леонид Лакербая и экс-президент Александр Анкваб.

«В ходе встречи стороны действительно достигли согласия по всем вопросам.

Таким образом, наше участие во втором туре голосования будет совместным с кандидатом в президенты Алхасом Квициния». Об этом говорится в заявлении избирательного штаба О. Аршба и О. Барциц.

8 сентября состоится повторное голосование по выборам президента Ра. Во второй тур вышли действующий президент Рауль Хаджимба и руководитель оппозиционной партии «Амцахара», получившие в первом туре соответственно 24,83% и 22,91% голосов избирателей.

Кандидат в президенты Олег Аршба 25 августа был третьим, за него проголосовали 22,56% избирателей.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 05 сентября 2019 20:58

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