АЛЕКСАНДР АНКВАБ И АЛХАС КВИЦИНИЯ ПРИШЛИ К СОГЛАСИЮ
Сухум. 5 сентября 2019. Абхазия-Информ. Сегодня, 5 сентября, продолжились консультации, в которых приняли участие кандидат в президенты РА Алхас Квициния, кандидат в вице-президенты РА Дмитрий Дбар, руководитель избирательного штаба Олега Аршба и Олега Барциц Леонид Лакербая и экс-президент Александр Анкваб.
«В ходе встречи стороны действительно достигли согласия по всем вопросам.
Таким образом, наше участие во втором туре голосования будет совместным с кандидатом в президенты Алхасом Квициния». Об этом говорится в заявлении избирательного штаба О. Аршба и О. Барциц.
8 сентября состоится повторное голосование по выборам президента Ра. Во второй тур вышли действующий президент Рауль Хаджимба и руководитель оппозиционной партии «Амцахара», получившие в первом туре соответственно 24,83% и 22,91% голосов избирателей.
Кандидат в президенты Олег Аршба 25 августа был третьим, за него проголосовали 22,56% избирателей.
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