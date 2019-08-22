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Абхазия Информ

АЛХАС КВИЦИНИА: МЫ ДОГОВОРИЛИСЬ С АЛЕКСАНДРОМ АНКВАБОМ

Новости Четверг, 05 сентября 2019 21:30
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АЛХАС КВИЦИНИА: МЫ ДОГОВОРИЛИСЬ С АЛЕКСАНДРОМ АНКВАБОМ

 

Сухум. 5 сентября 2019. Абхазия-Информ. Кандидат в президенты Абхазии Алхас Квициниа прокомментировал встречу с экс-президентом Александром Анкваб, которая состоялась вечером 5 сентября.

«После проведенных консультаций с экс-президентом Александром Анквабом, мы договорились обо всем и о взаимной поддержке на выборах президента Абхазии», - цитирует Алхаса Квициниа «Апсадгьыл-инфо».

Повторное голосование по выборам президента РА состоится 8 сентября.

Во второй тур вышли действующий президент Рауль Хаджимба и руководитель оппозиционной партии «Амцахара», получившие в первом туре соответственно 24,83% и 22,91% голосов избирателей.

Кандидат в президенты Олег Аршба, которого поддерживает экс-президент Александр Анкваб, 25 августа был третьим, за него проголосовали 22,56% избирателей.  

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 05 сентября 2019 21:32

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