АЛХАС КВИЦИНИА: МЫ ДОГОВОРИЛИСЬ С АЛЕКСАНДРОМ АНКВАБОМ

«После проведенных консультаций с экс-президентом Александром Анквабом, мы договорились обо всем и о взаимной поддержке на выборах президента Абхазии», - цитирует Алхаса Квициниа «Апсадгьыл-инфо».

Сухум. 5 сентября 2019. Абхазия-Информ . Кандидат в президенты Абхазии Алхас Квициниа прокомментировал встречу с экс-президентом Александром Анкваб, которая состоялась вечером 5 сентября.

Повторное голосование по выборам президента РА состоится 8 сентября.

Во второй тур вышли действующий президент Рауль Хаджимба и руководитель оппозиционной партии «Амцахара», получившие в первом туре соответственно 24,83% и 22,91% голосов избирателей.

Кандидат в президенты Олег Аршба, которого поддерживает экс-президент Александр Анкваб, 25 августа был третьим, за него проголосовали 22,56% избирателей.