«АЙТАИРА»: КРАТКОВРЕМЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ — ЭТО НЕ ПРО НАС С « АМЦАХАРА»
Сухум. 6 сентября 2019. Абхазия-Информ. Общественная организация «Айтаира» прокомментировала заявление республиканской политической партии ”Форум народного единства Абхазии» (https://aiaaira.com/technology/item/3046-fnea-bolshinstvo-nashikh-grazhdan-ustavshikh-ot-zakulisnykh-igr-progolosuet-za-stabilnost-i-dvizhenie-vpered-a-ne-za-vozvrashchenie-staroj-vlasti)
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Накануне второго тура голосования по выборам Президента Республики Абхазия партия власти «Форум народного единства Абхазии» выдала очередное заявление.
Она проявила глубокое разочарование достигнутым соглашением между избирательными штабами А. Квициния и О. Аршба о взаимной поддержке во втором туре с участием экс-Президента А. Анкваба.
По старой привычке ФНЕА попыталась связать, как сказано в заявлении, «большинство наших сегодняшних проблем, стоящих перед государством», с периодом, когда страной руководил А. Анкваб.
Вынуждены вновь констатировать совершенно очевидный факт: большинство проблем нашего государства, оттолкнувших его развитие на десятилетие назад, связаны с деятельностью Форума народного единства Абхазии(кстати, после первого тура голосования надо было бы сменить название партии). И государственный переворот, который ФНЕА бессовестно называет «политическим кризисом 2014 года», это его позорное детище.
Второй факт: ни в период президентства С.В. Багапша, ни в период президентства А.З. Анкваба партия ветеранов «Амцахара» во власти не была.
Что касается «тяжкого бремени многомиллиардных внешних и внутренних долгов», о которых проявляют беспокойство наши оппоненты, посмотрим, какой дебит с кредитом выявится в финансовых делах государства после выборов.
К сожалению партии ФНЕА, «кратковременное объединение» - это не про нас с «Амцахарой». Наш союз давний и, как показывает время, надежный. Не хотелось бы приводить длинный список кратковременных попутчиков самой ФНЕА - за последние пять лет он стал неприлично длинным.
Но даже и это не главное. Проблема в том, что ФНЕА раздражен нашим объединением до потери самообладания.
Судя по звонкам избирателей, ничего не остается кроме как закончить словами из заявления самой партии ФНЕА: «Наконец-то, все встало на свои места».
Общественная организация «Айтаира»
6.09.2019 г.
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