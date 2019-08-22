В АБХАЗИИ НАЧАЛОСЬ ПОВТОРНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА
Сухум. 8 сентября 2019. Абхазия-Информ. В Абхазии началось повторное голосование по выборам президента республики. Во второй тур вышли действующий президент Рауль Хаджимба, набравший 24,83% голосов избирателей в первом туре, и председатель оппозиционной политической партии «Амцахара» Алхас Квициниа, за которого проголосовало 22,91% избирателей.
Вместе с Хаджимба кандидатом в вице-президенты баллотируется Аслан Барциц, а вместе с Алхасом Квициниа - Дмитрий Дбар.
В восемь утра открылись все избирательные участки Абхазии, а их 152. Два избирательных участка открылись также в России - в городах Москве и Черкесске
При повторном голосовании избранным считается кандидат, получивший, в соответствии со статьей 19 закона «О выборах Президента Республики Абхазия», «наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, по отношению к другому кандидату, при условии, что число голосов, поданных за кандидата, больше числа голосов, поданных против него, если в выборах приняли участие не менее 25 процентов граждан, внесенных в списки избирателей».
Если при повторном голосовании ни один кандидат не будет избран президентом. Центральная избирательная комиссия назначит повторные президентские выборы.
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