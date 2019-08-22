Сухум. 8 сентября 2019. Абхазия-Информ. В Абхазии началось повторное голосование по выборам президента республики. Во второй тур вышли действующий президент Рауль Хаджимба, набравший 24,83% голосов избирателей в первом туре, и председатель оппозиционной политической партии «Амцахара» Алхас Квициниа, за которого проголосовало 22,91% избирателей.

Вместе с Хаджимба кандидатом в вице-президенты баллотируется Аслан Барциц, а вместе с Алхасом Квициниа - Дмитрий Дбар.

В восемь утра открылись все избирательные участки Абхазии, а их 152. Два избирательных участка открылись также в России - в городах Москве и Черкесске