ПОВТОРНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ (ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)

БИОГРАФИИ КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ И КАНДИДАТОВ В ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТЫ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ, ВЫШЕДШИХ ВО ВТОРОЙ ТУР ГОЛОСОВАНИЯ

Вместе с Хаджимба кандидатом в вице-президенты баллотируется Аслан Барциц, а вместе с Алхасом Квициниа - Дмитрий Дбар.

Сухум. 8 сентября 2019. Абхазия-Информ . В Абхазии проходит повторное голосование по выборам президента республики. Во второй тур вышли действующий президент Рауль Хаджимба, набравший 24,83% голосов избирателей в первом туре, и председатель оппозиционной политической партии «Амцахара» Алхас Квициниа, за которого проголосовало 22,91% избирателей.

Кандидат в президенты Рауль Джумкович Хаджимба

Рауль Хаджимба родился 21 марта 1958 года в городе Ткварчели (с 1992 года - Ткуарчал) Абхазской АССР.

В 1965 году поступил в ткварчельскую среднюю школу №2, с 1972 по 1975 год учился в ткварчельской средней школе №5.

После окончания школы работал слесарем на Ткварчельской ГРЭС.

С 1976 по 1978 год служил в Советской армии в войсках ПВО. После службы в армии работал в Ткварчельском горкоме комсомола.

С 1978 по 1979 год работал слесарем в Доме отдыха "Гумиста" Сухумского района.

В 1979 – 1984 годах учился на историко-юридическом факультете Абхазского государственного университета по специальности «правоведение»). После окончания университета начал работать юрисконсультом на Сухумском химзаводе.

С 1985 по 1986 год обучался в Школе КГБ для лиц с высшим образованием в городе Минске.

С 1986 по 1992 год был сотрудником КГБ в городе Ткварчели.

Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992 – 1993 годов был начальником военной разведки и контрразведки Восточного фронта. За боевые заслуги награжден Орденом Леона.

После окончания войны с 1993 по 1995 год работал начальником отдела СГБ РА.

В 1995 - 1996 годах работал водителем в международной гуманитарной организации "Первичная помощь" (Première Urgence).

В 1996 - 1998 годах занимал должность начальника отдела по борьбе с контрабандой Государственного таможенного комитета РА.

В 1998 - 1999 годах - заместитель председателя ГТК РА.

В 1999 году Раулю Хаджимбе было присвоено звание генерал-майора.

С 1999 по 2001 год Хаджимба был председателем Службы государственной безопасности РА и первым вице-премьером Кабинета министров.

В 2001 - 2002 годах - первый вице-премьер Кабинета министров.

В 2002 - 2003 годах - министр обороны, вице-премьер РА.

С апреля 2003 года — до октября 2004 года - премьер-министр РА.

С января 2005 по май 2009 года занимал пост вице-президента Республики Абхазия.

28 мая 2009 года Хаджимба заявил о своем решении уйти в отставку с поста вице-президента «в связи с невозможностью влиять на процессы в качестве вице-президента Республики Абхазия».

«Последние действия руководства страны в ответ на заявление оппозиционных сил стали причиной моего решения об отставке», - заявил тогда Хаджимба журналистам.

23 февраля 2010 года Рауль Хаджимба призвал оппозиционные силы Абхазии консолидироваться, чтобы влиять на действия властей. При этом он отметил, что не признает итоги президентских выборов, состоявшихся в декабре 2009 года и на которых победу одержал Сергей Багапш. Вместе с тем Хаджимба заявил, что не собирается идти во власть. "Это мое твердое убеждение, и я исхожу из своего собственного мнения", - сказал он тогда на пресс-конференции в АРСМИРА.

12 мая 2010 года Рауль Хаджимба возглавил оппозиционную республиканскую политическую партию "Форум народного единства Абхазии",

Выступая на съезде, Хаджимба подчеркнул, что "власти всеми своими действиями доказывают, что не способны консолидировать общество, вести грамотную кадровую политику, осуществлять преобразования в различных сферах жизнедеятельности страны".

Хаджимба пятый раз баллотируется в президенты Республики Абхазия.

В октябре 2004 года он баллотировался на пост президента Абхазии. Кандидатуру Р. Хаджимбы активно поддерживали российские власти. Однако на выборах победил Сергей Багапш. Хаджимба и его сторонники не признали итоги выборов, что привело к резкому осложнению внутриполитической ситуации, чреватой вооруженным столкновением.

6 декабря Сергей Багапш и Рауль Хаджимба договорились о том, что они пойдут на новые президентские выборы единой командой, Багапш - как кандидат в президенты, Хаджимба – как кандидат в вице-президенты. Такое решение было принято вечером 5 декабря после консультаций Багапша и Хаджимба с участием вице-спикера Госдумы Сергея Бабурина.

На президентских выборах 12 декабря 2009 Рауль Хаджимба набрал 15,4% голосов избирателей. Победивший на тех выборах Сергей Багапш получил 59,37% голосов. ,

26 августа 2011 года на досрочных президентских выборах, проводимых в связи со смертью Сергея Багапша, за Рауля Хаджимба проголосовали 19,83% избирателей.

27 мая 2014 года в центре Сухума состоялся митинг оппозиционных политических сил, переросший в массовые беспорядки. Толпа сторонников оппозиции заняла здание администрации президента. Произошел антиконституционный государственный переворот. Оппозиция объявила о переходе власти к Координационному совету. 1 июня 2014 года президент Анкваб, не желая допустить кровопролития, подал в отставку.

На протестной волне Хаджимба вновь решил баллотироваться в президенты, нарушив свое же обещание не искать для себя должности и не идти во власть.

Рауль Хаджимба победил на досрочных президентских выборах 24 августа 2014 года, став с четвёртой попытки главой государства. За него проголосовало 50,6% избирателей. Его основной оппонент Аслан Бжания получил 35,91 % голосов избирателей.

25 сентября 2014 года состоялась инаугурация президента Рауля Хаджимба.

24 ноября 2014 года в Сочи президенты Владимир Путин и Рауль Хаджимба подписали «Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве Российской Федерации и Республики Абхазия».

25 августа в первом туре голосования по выборам президента Хаджимба получил 20 551 голосов (24,83%). За председателя оппозиционной политической партии «Амцахара» Алхаса Квициниа, вышедшего на второе место, проголосовало 18 955 избирателей (22,91%).

Женат, имеет двоих детей.

Кандидат в вице президенты Аслан Чачурбеевич Барциц

Аслан Барциц родился 22 июня 1965 гв селе Псырдзха Гудаутского района.

В 1982 году окончил Новоафонскую среднюю школу.

В 1982 году Аслан Барциц поступил в Абхазский Государственный Университет на историко-юридический факультет, который окончил в 1989 году.

С 1983 по 1985 служил в рядах Советской Армии в войсках ПВО.

В 1989 году стал преподавателем истории в Орджоникидзевской средней школе №2.

В 1990 году был утвержден освобожденным секретарем комитета комсомола УБОНа города Сухум. В 1992 году служил в рядах Абхазской гвардии в составе Новоафонского отделения.

В годы Отечественной войны Абхазии воевал в составе Афоно-Эшерского батальона, а с апреля 1993 года был в составе отдела разведки и контрразведки Гумистинского фронта.

С 2000 по 2001 года был сотрудником 10 отдела СОГВ Республики Абхазия.

В 2002 году был избран депутатом Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия третьего созыва.

С 2017 года был назначен начальником Экспертного управления Администрации Президента Республики Абхазия.

Женат, имеет троих детей.

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Кандидат в президенты Алхас Алексеевич Квицина

Алхас Квициниа родился 23 июня 1969 года в селе Кутол Очамчирского района Абхазской АССР.

В 1986 году окончил среднюю школу №10 им. Нестора Лакоба в г. Сухуме.

С 1986 года по 1988 год работал лаборантом Киндской чайной фабрики.

С 1988 года по 1990 год проходил службу в рядах Советской Армии.

С 1990 по 2005 год работал сменным технологом Киндской чайной фабрики.

В 1992 году окончил Институт субтропического хозяйства (ГИСХ) по специальности «ученый-агроном».

С 2005 года по 2014 год работал заместителем Главы Администрации г. Сухума.

С 2013 года по 2015 год - сопредседатель политической партии «Амцахара».

С октября 2015 года - председатель политической партии «Амцахара».

Ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 гг., боец Сухумского батальона.

В 1995 году Указом Президента РА В.Г. Ардзинба награжден медалью «За отвагу».

Женат, отец троих детей.

Кандидат в вице-президенты Дбар Дмитрий Сергеевич

Дмитрий Дбар родился 5 июля 1984 года в г. Кечкемет (Венгрия) в семье советского офицера Сергея Платоновича Дбара (впоследствии начальника Генерального штаба Вооруженных сил РА, Героя Абхазии).

В 1989 году. после назначения С. П. Дбара военным комиссаром Сухумского военного комиссариата семья переезжает в г. Сухум.

После окончания Сухумской средней школы №4 им. Дмитрия Гулиа в 2002 году прошел службу в рядах Вооруженных сил РА.

В 2009 году окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики.

С 2005 г. по 2009 г. – работал в Государственной службе охраны РА.

С 2009 г. по 2014 г. в звании подполковника работал в Службе государственной безопасности РА.

В 2012 году являлся заместителем начальника отдела, затем начальником Первого отделения отдела борьбы с терроризмом и организованной преступностью СГБ РА.

В 2014 году назначен заместителем начальника криминальной милиции МВД РА.

С 2014 г. по 2015 г. - начальник УВД по городу Сухум.

В 2011 году прошёл курсы повышения квалификации Академии Службы Федеральной безопасности Российской Федерации; в 2014 году - курсы повышения квалификации в Академии управления Министерства внутренних дел РФ.

В 2015 году уволился по собственному желанию из органов внутренних дел РА в звании подполковника милиции.

В 2016 году инициировал создание Республиканской общественной организации «Кяразаа», которую и возглавил.

С 2017 года депутат Народного Собрания - Парламента РА.