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Абхазия Информ

ЦИК ОБЯЗАН ОБЪЯВИТЬ ВЫБОРЫ НЕСОСТОЯВШИМИСЯ, СЧИТАЮТ ОППОЗИЦИОННЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИЛЫ АБХАЗИИ

Новости Понедельник, 09 сентября 2019 10:04
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ЦИК ОБЯЗАН ОБЪЯВИТЬ ВЫБОРЫ НЕСОСТОЯВШИМИСЯ, СЧИТАЮТ ОППОЗИЦИОННЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИЛЫ АБХАЗИИ

 

Сухум. 9 сентября 2019. Абхазия-Информ. Оппозиционные политические партии и ряд общественных организаций выступили с заявлением о том, что ЦИК обязан объявить выборы несостоявшимися.

В заявлении отмечается, что ни один из кандидатов не набрал необходимое количество голосов для того, чтобы быть избранным президентом Абхазии и во избежание непредсказуемых последствий, которые могут оказаться губительными для нашей страны, ЦИК обязан объявить выборы несостоявшимися.

*** ЗАЯВЛЕНИЕ

«Считаем своим долгом предостеречь Центральную избирательную комиссию Республики Абхазия от действий, нарушающих конституционные нормы Закона Республики Абхазия «О выборах Президента Республики Абхазия», в частности, статьи 19 данного Закона, которые чётко регулируют механизм избрания кандидата в президенты при повторном голосовании в выборах на должность президента РА.

ЦИК РА необходимо неукоснительно следовать вышеуказанным нормам, в соответствии с которыми считается, что кандидат в Президенты Республики Абхазия для победы во втором туре должен набрать наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, по отношению к другому кандидату, при условии, что число голосов, поданных за кандидата, больше числа голосов, поданных против него. На основании данного определения считается, что победившим может считаться кандидат, набравший более половины голосов от общего числа проголосовавших.

На основании вышеизложенного и по имеющейся у нас информации, ответственно заявляем, что в результате прошедших выборов президента РА 08.09.2019 года, ни один из кандидатов не набрал необходимое количество голосов для того, чтобы быть избранным.

Во избежание непредсказуемых последствий, которые могут оказаться губительными для нашей страны, ЦИК обязан объявить выборы несостоявшимися.

  • ПП «Амцахара»,
  • ПП «Единая Абхазия»,
  • ПП «Народный фронт Абхазии»,
  • РОО «Айтайра»,
  • РОО «Апсадгьыл»,
  • РОО «Наш дом - Абхазия»,
  • РОО «Кяразаа»,
  • Фонд им. С. Багапш,
  • Экспертный фонд «Ахьыпшымра».

9 сентября 2019 г.

г. Сухум».

Прочитано 12 раз Последнее изменение Понедельник, 09 сентября 2019 10:11

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