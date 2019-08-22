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Абхазия Информ

АРШБА, АНКВАБ И КАКАЛИЯ: ЦИК ОБЯЗАН НАЗНАЧИТ ПОВТОРНЫЕ ВЫБОРЫ

Новости Понедельник, 09 сентября 2019 10:11
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АРШБА, АНКВАБ И КАКАЛИЯ: ЦИК ОБЯЗАН НАЗНАЧИТ ПОВТОРНЫЕ ВЫБОРЫ

 

Сухум. 9 сентября 2019. Абхазия-Информ. Кандидаты в президенты Астамур Какалия, Артур Анкваб и Олег Аршба обратились в ЦИК с заявлением, в котором они отмечают, что в связи тем, что ни один из кандидатов в президенты не набирает более половины голосов избирателей, то ни один кандидат не может считаться избранным президентом, а Центральная избирательная комиссия обязана назначить повторные выборы президента.

*** ОБРАЩЕНИЕ

В соответствии со ст. 17 Конституционного Закона Республики Абхазия «О выборах Президента Республики Абхазия», участковая избирательная комиссия по основному и дополнительному спискам избирателей устанавливает общее число избирателей на участке, а также число избирателей, получивших бюллетени. На основании бюллетеней, находящихся в избирательных ящиках, участковая избирательная комиссия устанавливает: число избирателей, принявших участие в голосовании; число голосов, поданных «за» каждого кандидата в Президенты Республики Абхазия; число голосов, поданных против всех кандидатов в Президенты Республики Абхазия; число бюллетеней, признанных недействительными.

В соответствии со ст. 18 Конституционного Закона Республики Абхазия «О выборах Президента Республики», избранным считается кандидат в Президенты Республики Абхазия, который получил более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Число избирателей, принявших участие в голосовании, определяется по числу избирательных бюллетеней установленной формы, обнаруженных в ящиках для голосования.

В соответствии со ст. 19 Конституционного Закона Республики Абхазия «О выборах Президента Республики Абхазия», избранным считается кандидат, получивший при повторном голосовании наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, по отношению к другому кандидату, при условии, что число голосов, поданных за кандидата, больше числа голосов, поданных против него, если в выборах приняли участие не менее 25% граждан, внесенных в списки избирателей.

В связи с этим, считаем, что, если кандидат в Президенты Республики Абхазия не набирает более половины голосов избирателей, то ни один кандидат не был избран Президентом Республики Абхазия и Центральная избирательная комиссия обязана назначить повторные выборы Президента Республики Абхазия.

  • Какалия Астамур Валерьевич,
  • Анкваб Артур Миродович,
  • Аршба Олег Нуриевич.
Прочитано 14 раз Последнее изменение Понедельник, 09 сентября 2019 10:28

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