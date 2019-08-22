АБХАЗСКИЕ И РОССИЙСКИЕ СМИ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ

СУХУМ, 9 сентября. /ТАСС/. Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба, по предварительным данным ЦИК, побеждает во втором туре выборов главы республики с 47,38% голосов. Между тем его оппонент, лидер оппозиционной партии "Амцахара" ("Родовые огни") Алхас Квициния, получивший 46,19%, не признает результаты и намерен их оспорить.

Как заявляли в ЦИК республики, второй тур выборов прошел без нарушений, а явка, по предварительным данным, составила 65,98% (для признания выборов состоявшимися она должна достичь 25%). Как сообщил ТАСС глава ЦИК Тамаз Гогия, 3154 человек проголосовали против всех.

Сейчас сторонники кандидатов разошлись по домам, в республике, по данным МВД, спокойная обстановка.

Данные штабов кандидатов

Победитель второго тура определяется простым большинством голосов. Если кандидат "против всех" набирает простое большинство, назначаются новые выборы, которые требуется провести в течение двух месяцев. Если оба кандидата получат одинаковое количество голосов, выборы будут считаться несостоявшимися, назначаются новые.

После окончания голосования кандидаты вели собственный подсчет голосов: данные поступали им от многочисленных наблюдателей, которые присутствовали на всех 154 участках. По информации штаба Хаджимбы, по итогам обработки 99,5% бюллетеней действующий президент набрал 49,3% голосов, а Квициния - 47,55%. Как заявил Хаджимба, народ признал его лидерство на выборах, а его сторонники начали праздновать победу.

Квициния в ответ на это заявил, что пока не признает победу Хаджимбы и ведет альтернативный подсчет голосов, а позже сообщил, что будет оспаривать результаты, так как, по его мнению, "ни один кандидат из нас двоих не набрал нужное количество голосов, чтобы стать президентом". Он напомнил, что кандидаты договорились не учитывать при подсчете голоса, поданные "против всех", так как эта графа "юридического основания не имеет".

Депутат первого созыва парламента Абхазии (1991-1996 годы), специалист по региональному управлению Ренат Карчава уточнил ТАСС, что в абхазских законах "понятие голосования против всех не регламентировано никак".

Штаб Квицинии заявил, что проводит консультации со специалистами, попросив сторонников разойтись по домам до утра.

Требование повторного голосования

При этом в ночь на понедельник кандидаты, которые не прошли во второй тур выборов президента, направили в ЦИК республики письмо, в котором указывают на необходимость проведения повторных выборов.

"Кандидаты в президенты [Астамур] Какалия, [Артур] Анкваб и [Олег] Аршба обратились с заявлением в ЦИК. Считаем, что, если кандидат в президенты Республики Абхазия не набирает более половины голосов избирателей, то ни один кандидат не был избран президентом Республики Абхазия и Центральная избирательная комиссия обязана назначить повторные выборы президента", - следует из документа, авторы которого ссылаются на ст. 18 конституционного закона республики.

Согласно статье, отмечается в документе, избранным считается кандидат, который получил более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В ЦИК республики ТАСС подтвердили, что письмо получено, однако решения по нему не озвучили.

Позиция наблюдателей

Для голосования было открыто 154 избирательных участка, два из которых находились в Москве и в Черкесске в Карачаево-Черкесии.

По словам зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Фарита Мухаметшина, наблюдатели от Совфеда не выявили нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования.

Всего за вторым туром следили 12 наблюдателей, представляющих РФ, ДНР и ЛНР, Южную Осетию, тогда как во время первого тура в республику приехали более 60 международных специалистов.

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6862853

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ШТАБ ХАДЖИМБЫ ЗАЯВИЛ, ЧТО ГОТОВ К ДИАЛОГУ С КВИЦИНИЕЙ И ИНЫМИ ПОЛИТИЧЕСКИМИ СИЛАМИ АБХАЗИИ

В штабе отметили, что "конструктивный разговор никогда не отвергали"

СУХУМ, 9 сентября. /ТАСС/. Штаб действующего президента Абхазии Рауля Хаджимбы, который участвовал во втором туре выборов руководителя республики, заявил о готовности к диалогу со всеми политическими силами страны, в том числе с главным оппонентом в рамках кампании - лидером оппозиционной партии "Амцахара" ("Родовые огни") Алхасом Квицинией.

"[После выборов] будем садиться и разговаривать. Мы готовы всегда на диалог, готовы обсуждать со всеми политическими партиями и организациями. Конструктивный разговор мы никогда не отвергали", - сообщил ТАСС кандидат в вице-президенты, баллотирующийся с Хаджимбой, Аслан Барциц.

Ранее штаб Хаджимбы заявил о том, что по итогам обработки около 80,8 тыс. из более 81,1 тыс. протоколов действующий президент набирает 49,3% голосов. Его отрыв от Квицинии составляет почти 1,5 процентных пункта. Квициния заявлял, что пока не признает победу Хаджимбы.

Официальных данных от ЦИК республики нет, в избиркоме обещали озвучить первые итоги голосования в понедельник.

В Абхазии 8 сентября прошел второй тур выборов президента, для признания выборов состоявшимися явка должна составить не менее 25% (в первом туре - не менее 50%), а победитель определяется простым большинством голосов. На 18:00 мск явка составила 50,99%.

Если кандидат "против всех" набирает простое большинство голосов, назначаются новые выборы, которые проводятся в течение двух месяцев. Если оба кандидата наберут одинаковое количество голосов, то, независимо от того, сколько будет голосов "против всех", выборы будут считаться несостоявшимися, и назначаются новые. В первом туре, состоявшемся 25 августа, Хаджимба и Квициния набрали 24,83% и 22,91% голосов избирателей соответственно.

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6862325

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РАУЛЬ ЛОЛУА: ОБРАЩАЕМСЯ В ЦИК НЕ СПЕШИТЬ С ВЫВОДАМИ

Апсадгьыл-инфо, 9 сентября 2019 г. «Обращаемся в ЦИК не спешить с выводами». Об этом депутат Парламента Рауль Лолуа сказал, выступая перед собравшимися ночью, 9 сентября, в штабе кандидата в президенты Алхаса Квициниа.

«Есть много вопросов, которые возникают при подсчете голосов. Мы будем добиваться законного решения подведения итогов выборов. Есть очень серьезные сомнения, что итоговые цифры соответствуют положениям конституционного закона РА о выборах президента Абхазии», - сказал Рауль Лолуа

Депутат Парламента подписал заявление политических партий и общественных организаций Абхазии, в котором они отмечают, что ни один из кандидатов не набрал необходимое количество голосов для того, чтобы быть избранным президентом и во избежание непредсказуемых последствий обращаются в ЦИК объявить выборы несостоявшимися.

«Обращаемся к Центральной избирательной комиссии, не спешить с выводами, спокойно разобраться и принять взвешенное, законное решение. Ситуация очень напряженная. Никто просто так эти выборы не отдаст», - заявил Рауль Лолуа.

В свою очередь кандидат в президенты Алхас Квициниа проинформировал, что трое кандидатов, участвовавших в первом туре президентских выборов, обратились в ЦИК с заявлением, в котором говорится, что в связи тем, что ни один из кандидатов в президенты не набрал более половины голосов избирателей, то ни один кандидат не был избран президентом и ЦИК обязан назначить повторные выборы президента.

«Я и штаб Рауля Хаджимба подписывали документ о том, что графа в бюллетени «против всех» не будет учитываться. Это является нарушением закона, на что обратили внимание кандидаты в президенты, участвовавшие в первом туре голосования. Ни один из нас двоих не набрал нужного количества голосов, чтобы стать президентом. Если даже ЦИК объявит какие-то результаты, мы будем оспаривать итоги выборов», - сказал Алхас Квициниа.

На выборах президента Абхазии 8 сентября проголосовали 83 883 человек, что составляет 65,98% от общего списка избирателей, сообщили Sputnik Абхазия в Центризбиркоме республики. Всего в списки избирателей включены 127 тысяч 140 человек граждан Абхазии.

По предварительным данным, за Алхаса Квициниа проголосовало 38 тысяч 742 избирателя – 46,19%, за Рауля Хаджимба – 39 тысяч 741 – 47, 38%.

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ЮРИСТ ГАБНИЯ О НАМЕРЕНИИ КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ ОСПОРИТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ: ИМЕЕТ ПРАВО

Заместитель главы Администрации президента Абхазии, юрист Гиви Габния в эфире радио Sputnik рассказал о праве кандидата в президенты республики оспорить результаты голосования.

Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба, по предварительным данным ЦИК, побеждает во втором туре выборов главы республики с 47,38% голосов. Между тем его оппонент, лидер оппозиционной партии "Амцахара" ("Родовые огни") Алхас Квициниа, получивший 46,19%, не признал результаты и намерен их оспорить суде.

"У кандидата есть такое право. В нашем законодательстве прямо написано, что по итогам голосования, по итогам подсчетов голосов спорить может только кандидат, он может оспорить результаты в Верховном суде. Скорее всего об этом идет речь", - сказал Габния.

В соответствии с законодательством в течение трех дней после выборов должны быть опубликованы официальные результаты голосования, после чего кандидат имеет право обратиться в Верховный суд, который в соответствии с законодательством будет рассматривать обращение кандидата в течение 10 дней. Эти процедуры быстрые, закон специально все это подразумевает, отметил юрист.

"Если сравнивать прошлые выборы, то можно сказать, что по эмоциям повторное голосование прошло более взвешенно, уравновешенно, не было негативных эмоций. Люди приходили без давления со стороны, без нарушений. У нас уже есть какой-то опыт и, наверное, мы все уже уяснили, что нужно все проводить в спокойной обстановке. Это огромный плюс для развития нашей политической системы, для взаимоотношений между гражданином и государством, гражданином и обществом. Скорее всего, это опыт подсказывает, что так надо проводить все политические процессы – в рамках закона, без особой нагрузки. Тогда у нас результаты будут налицо", - подчеркнул Гиви Габния.

Глава Центризбиркома Абхазии Тамаз Гогия сообщил, второй тур выборов прошел без нарушений, а явка, по предварительным данным, составила 65,98% (для признания выборов состоявшимися она должна достичь 25%). Глава ЦИКа также проинформировал о том, что 3154 человека проголосовали против всех

https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20190909/1028387073/Yurist-Gabniya-o-namerenii-kandidata-v-prezidenty-osporit-rezultaty-vyborov-imeet-pravo-.html

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ВТОРОЙ ТУР ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ ПРОШЕЛ В ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 СЕНТЯБРЯ.

СУХУМ, 9 сен - Sputnik. Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба, по предварительным данным ЦИК, побеждает во втором туре выборов главы республики с 47,38% голосов. Между тем его оппонент, лидер оппозиционной партии "Амцахара" ("Родовые огни") Алхас Квициния, получивший 46,19%, не признал результаты и намерен их оспорить в суде.

Глава Центризбиркома Абхазии Тамаз Гогия отметил что, второй тур выборов прошел без нарушений, а явка, по предварительным данным, составила 65,98% (для признания выборов состоявшимися она должна достичь 25%). Глава ЦИКа также проинформировал о том, что 3154 человек проголосовали против всех.

Данные штабов кандидатов

После окончания голосования предвыборные штабы кандидатов вели собственный подсчет голосов: данные поступали им от наблюдателей, которые присутствовали на всех 154 участках. Как заявил Хаджимба, народ признал его лидерство на выборах, а его сторонники начали праздновать победу.

Кандидат в президенты Абхазии Алхас Квициния в свою очередь заявил, что будет оспаривать результаты выборов в суде. Штаб Квицинии заявил, что проводит консультации со специалистами, попросив сторонников разойтись по домам до утра.

Председатель ЦИК Тамаз Гогия отметил, что ничего удивительного нет в том, что штаб кандидата в президенты Абхазии Алхаса Квициниа будет оспаривать результаты выборов в суде.

"Это их право. Любое решение не только Центральной избирательной комиссии может быть оспорено, обжаловано. Это понятное явление", - подчеркнул Гогия.

Он также добавил, что по закону Абхазии любые действия и бездействия Центризбиркома могут быть обжалованы в суде.

Мнение наблюдателей

Второй тур голосования на выборах президента Абхазии прошел спокойно и в доброжелательной обстановке, заявил на радио Sputnik наблюдатель от международного комитета Совета Федерации России Алексей Кондратьев.

"Происходят действительно демократические, открытые выборы, в рамках международного, давным-давно выстроенного избирательного процесса. И это очень здорово", – подчеркнул Кондратьев.

Выборы президента Абхазии можно оценить на пятерку, рассказал на радио Sputnik международный наблюдатель из Республики Гана, представитель ганского фонда по социальному развитию Сергей Чеснаков.

Наблюдатели из Африканской республики Гана присутствовали на выборах президента Абхазии еще в 2014 году. В этом году они также решили выступить в качестве наблюдателей.

По словам Чеснакова, у представителей штабов, с которыми наблюдателям довелось пообщаться, также не было серьезных замечаний, которые могут повлиять на ход голосования.

https://sputnik-abkhazia.ru/elections2019/20190909/1028387028/Khadzhimba-zayavil-o-pobede-Kvitsiniya-osporit-itogi-chto-izvestno-o-vyborakh-na-dannyy-moment.html

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ГОГИЯ О НАМЕРЕНИИ КВИЦИНИА ОСПОРИТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ: НЕ УДИВИТЕЛЬНО

СУХУМ, 9 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Ничего удивительного нет в том, что штаб кандидата в президенты Абхазии Алхаса Квициниа будет оспаривать результаты выборов в суде, сказал председатель ЦИК республики Тамаз Гогия.

"Это их право. Любое решение не только Центральной избирательной комиссии может быть оспорено, обжаловано. Это понятное явление", - сказал Гогия.

Он также добавил, что по закону Абхазии любые действия и бездействия Центризбиркома могут быть обжалованы в суде.

Всего на выборах президента Абхазии проголосовало 83 тысячи 883, что составляет 65, 98% от общего списка избирателей.

По предварительным данным за Алхаса Квициниа проголосовало 38 тысяч 742 избирателя – 46,19%, за Рауля Хаджимба – 39 тысяч 741 – 47, 38%

https://sputnik-abkhazia.ru/elections2019/20190909/1028386500/Gogiya-o-namerenii-Kvitsinia-osporit-rezultaty-vyborov-ne-udivitelno.html

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ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ДАННЫМ ЦИК, ХАДЖИМБА ВЫИГРАЛ В ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ

СУХУМ, 9 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Рауль Хаджимба стал победителем президентских выборов в Абхазии, согласно предварительным данным Центризбиркома республики, сказал корреспонденту Sputnik председатель ЦИК Абхазии Тамаз Гогия.

Он добавил, что подсчет голосов был проведен без учета протокола из села Псху Сухумского района, который доставят в столицу в понедельник 9 сентября. При этом Гогия подчеркнул, что количество голосов в этом селе никак не повлияют на исход выборов.

Всего на выборах президента Абхазии проголосовало 83 тысячи 883, что составляет 65, 98% от общего списка избирателей.

Следите за ходом выборов президента Абхазии в текстовой трансляции Sputnik Абхазия>>

По предварительным цифрам за Алхаса Квициниа проголосовало 38 тысяч 742 избирателя – 46,19%, за Рауля Хаджимба – 39 тысяч 741 – 47, 38%

Официальные итоги голосования во втором туре выборов президента Абхазии ЦИК объявят в понедельник 9 сентября.

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КВИЦИНИА НАМЕРЕН ОСПАРИВАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ВТОРОГО ТУРА ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА В СУДЕ

СУХУМ, 9 сен - Sputnik, Бадри Есиава. Кандидат в президенты Абхазии Алхас Квициния заявил, что будет оспаривать результаты выборов в суде, передает корреспондент Sputnik Абхазия.

Квициниа призвал своих сторонников разойтись. О последующих планах и действиях его штаб сообщит утром в понедельник 9 сентября.

ЦИК республики объявит предварительные итоги второго тура выборов президента Абхазии в понедельник 9 сентября. Однако в штабе действующего президента республики Абхазии Рауля Хаджимба уже начали отмечать победу. По данным штаба, Хаджимба лидирует вво втором туре выборов.

Следите за ходом выборов президента Абхазии в текстовой трансляции Sputnik Абхазия>>

Выборы президента Абхазии прошли в воскресенье 8 сентября. На пост главы республики претендуют действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба и глава оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициниа.

Все о выборах президента Абхазии - в спецпроекте Sputnik Абхазия>>

Одновременно с главой Абхазии избирается вице-президент. В тандеме с Раулем Хаджимба идет кандидат в вице-президенты Аслан Барциц, занимающий в настоящее время должность начальника экспертного управления Администрации президента Абхазии. Кандидат в вице-президенты в команде Алхаса Квициния - депутат Народного Собрания - Парламента Абхазии Дмитрий Дбар.

https://sputnik-abkhazia.ru/elections2019/20190909/1028384616/Kvitsinia-nameren-osparivat-rezultaty-vtorogo-tura-vyborov-prezidenta-v-sude.html