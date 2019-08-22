ЦИК: ИЗБРАННЫМ ПРЕЗИДЕНТОМ АБХАЗИИ СЧИТАЕТСЯ РАУЛИ ХАДЖИМБА.

Сухум. 9 сентября 2019. Абхазия-Информ. Центризбирком объявил предварительные итоги повторного голосования по выборам президента РА.

Количество избирателей, включенных в списки для голосования - 127 136.

Всего на выборах президента Абхазии проголосовало 83 883 избирателей, что составляет 65,98% от общего списка избирателей.

За Алхаса Квициниа проголосовало 38 742 избирателя – 46,19%, за Раули Хаджимба – 39 741 человек.– 47,38%

Против всех проголосовало – 3 154

Количество испорченных бюллетеней – 2 246

«Избранным президентом Абхазии считается Хаджимба Раули Джумкович», - заявил председатель ЦИК Тамаз Гогия.

Гогия уточни, что это предварительные итоги голосования, поскольку ЦИК не получил еще оригинал протокола из высокогорного села Псху. При этом он отметил, что это не влияет на окончательный расклад Голосов.