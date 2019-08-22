ТАМАЗ ГОГИЯ: КАНДИДАТ В ПРЕЗИДЕНТЫ АЛХАС КВИЦИНИА МОЖЕТ ОБЖАЛОВАТЬ НАШЕ РЕШЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ В ВЕРХОВНОМ СУДЕ

«Обращение было рассмотрено перед принятием решения о предварительных итога голосования. Данное обращение не носило характер жалобы. … Оно было рассмотрено нами и отклонено», - сказал Гогия.

При этом он напомнил, что в соответствии со статей 18 закона о выборах президента, «решение Центральной избирательной комиссии об итогах выборов может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Абхазия в трехдневный срок со дня принятия решения. Суд принимает решение не позднее чем в десятидневный срок со дня подачи жалобы. Право обжалования решения об итогах выборов принадлежит кандидатам в Президенты Республики Абхазия».

Решение Верховного Суда по жалобам на решение Центральной избирательной комиссии об итогах выборов также может быть обжаловано в кассационном и надзорном порядке.

Он также сообщил, что в ЦИК поступило письмо от избирателей Олега Аршба, Артура Анкваба и и Астамура Какалия (они баллотировались в в качестве кандидатов в президенты в первом туре голосования - ред. АИ). «Оно был зарегистрировано и рассмотрено», - сказал Гогия и вновь повторил, что право обжалования решения ЦИК об итогах выборов принадлежит кандидатам в президенты РА.

На вопрос журналиста Мананы Гургулия, имеют ли юридическую силу письма кандидатов в президенты, в которых они излагают свое мнение о подсчете голосов и о том, как рассматривать голоса избирателей, поданных против всех кандидатов, Тамаз Гогия сказал, что они не могут иметь юридической силы.

На уточняющий вопрос о том, как подсчитывались голоса против кандидата, получившего во втором туре большинство голосов, при условии, что были и те избиратели, которые голосовали против всех, Гогия ответил: «Мы обсуждали этот вопрос на двух заседаниях членов ЦИК и пришли к мнению о том, что избранным будет считаться кандидат, получивший простое большинство голосов. Это соответствует статье 19 закона о выборах».