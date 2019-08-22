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Абхазия Информ

ТАМАЗ ГОГИЯ: КАНДИДАТ В ПРЕЗИДЕНТЫ АЛХАС КВИЦИНИА МОЖЕТ ОБЖАЛОВАТЬ НАШЕ РЕШЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ В ВЕРХОВНОМ СУДЕ

Новости Понедельник, 09 сентября 2019 14:19
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ТАМАЗ ГОГИЯ: КАНДИДАТ В ПРЕЗИДЕНТЫ АЛХАС КВИЦИНИА МОЖЕТ ОБЖАЛОВАТЬ НАШЕ РЕШЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ В ВЕРХОВНОМ СУДЕ

Сухум. 9 сентября 2019. Абхазия-Информ. Председатель Центризбиркома Тамаз Гогия прокомментировал на пресс-конференции в Международном пресс-центре ЦИК РА обращение кандидата в президенты Алхаса Квициниа «при подведении итогов голосования руководствоваться нормами действующего законодательства Республики Абхазия».

Тамаз Гогия сообщил, что обращение было рассмотрено сегодня утром на заседании Центризбиркома.

«Обращение было рассмотрено перед принятием решения о предварительных итога голосования. Данное обращение не носило характер жалобы. … Оно было рассмотрено нами и отклонено», - сказал Гогия.

При этом он напомнил, что в соответствии со статей 18 закона о выборах президента, «решение Центральной избирательной комиссии об итогах выборов может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Абхазия в трехдневный срок со дня принятия решения. Суд принимает решение не позднее чем в десятидневный срок со дня подачи жалобы. Право обжалования решения об итогах выборов принадлежит кандидатам в Президенты Республики Абхазия».

Решение Верховного Суда по жалобам на решение Центральной избирательной комиссии об итогах выборов также может быть обжаловано в кассационном и надзорном порядке.

Он также сообщил, что в ЦИК поступило письмо от избирателей Олега Аршба, Артура Анкваба и и Астамура Какалия (они баллотировались в в качестве кандидатов в президенты в первом туре голосования - ред. АИ). «Оно был зарегистрировано и рассмотрено», - сказал Гогия и вновь повторил, что право обжалования решения ЦИК об итогах выборов принадлежит кандидатам в президенты РА.

На вопрос журналиста Мананы Гургулия, имеют ли юридическую силу письма кандидатов в президенты, в которых они излагают свое мнение о подсчете голосов и о том, как рассматривать голоса избирателей, поданных против всех кандидатов, Тамаз Гогия сказал, что они не могут иметь юридической силы.

На уточняющий вопрос о том, как подсчитывались голоса против кандидата, получившего во втором туре большинство голосов, при условии, что были и те избиратели, которые голосовали против всех, Гогия ответил: «Мы обсуждали этот вопрос на двух заседаниях членов ЦИК и  пришли к мнению о том, что избранным будет считаться кандидат, получивший простое большинство голосов. Это соответствует статье 19 закона о выборах».

Прочитано 1 раз Последнее изменение Понедельник, 09 сентября 2019 14:21

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