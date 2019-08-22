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Абхазия Информ

АНАТОЛИЙ БИБИЛОВ ПОЗДРАВИЛ РАУЛЯ ХАДЖИМБА С ПОБЕДОЙ ВО ВТОРОМ ТУРЕ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА

Новости Понедельник, 09 сентября 2019 14:38
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АНАТОЛИЙ БИБИЛОВ ПОЗДРАВИЛ РАУЛЯ ХАДЖИМБА С ПОБЕДОЙ ВО ВТОРОМ ТУРЕ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА

Сухум. 9 сентября 2019. Абхазия-Информ. 9 сентября состоялся телефонный разговор Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба и Президента Республики Южная Осетия Анатолия Бибилова.

Как сообщает пресс-служба Президента РА, Анатолий Бибилов поздравил Рауля Хаджимба с победой во втором туре президентских выборов. Бибилов выразил уверенность в том, что «победа Рауля Хаджимба позитивно отразится на развитии Абхазии».

«При Вашей любви к своей Родине, ответственности и работоспособности, уверен, что братская Абхазия будет динамично развиваться, добьется еще большего успеха», - сказал Анатолий Бибилов.

Рауль Хаджимба и Анатолий Бибилов выразили намерение укреплять и развивать двусторонние отношения между Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия.

Сегодня Центризбирком РА объявил предварительные итоги повторного голосования по выборам президента республики. За действующего президента Рауля Хаджимба проголосовало 39 741 человек или 47,38% от общего чилс проголосовавших избирателей, за его оппонента, председателя оппозиционной партии «Амцахара» - 38 742 избирателя (46,19%).

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 09 сентября 2019 14:51

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