АНАТОЛИЙ БИБИЛОВ ПОЗДРАВИЛ РАУЛЯ ХАДЖИМБА С ПОБЕДОЙ ВО ВТОРОМ ТУРЕ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА
Сухум. 9 сентября 2019. Абхазия-Информ. 9 сентября состоялся телефонный разговор Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба и Президента Республики Южная Осетия Анатолия Бибилова.
Как сообщает пресс-служба Президента РА, Анатолий Бибилов поздравил Рауля Хаджимба с победой во втором туре президентских выборов. Бибилов выразил уверенность в том, что «победа Рауля Хаджимба позитивно отразится на развитии Абхазии».
«При Вашей любви к своей Родине, ответственности и работоспособности, уверен, что братская Абхазия будет динамично развиваться, добьется еще большего успеха», - сказал Анатолий Бибилов.
Рауль Хаджимба и Анатолий Бибилов выразили намерение укреплять и развивать двусторонние отношения между Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия.
Сегодня Центризбирком РА объявил предварительные итоги повторного голосования по выборам президента республики. За действующего президента Рауля Хаджимба проголосовало 39 741 человек или 47,38% от общего чилс проголосовавших избирателей, за его оппонента, председателя оппозиционной партии «Амцахара» - 38 742 избирателя (46,19%).
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