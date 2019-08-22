АНАТОЛИЙ БИБИЛОВ ПОЗДРАВИЛ РАУЛЯ ХАДЖИМБА С ПОБЕДОЙ ВО ВТОРОМ ТУРЕ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА

Сухум. 9 сентября 2019. Абхазия-Информ. 9 сентября состоялся телефонный разговор Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба и Президента Республики Южная Осетия Анатолия Бибилова.

Как сообщает пресс-служба Президента РА, Анатолий Бибилов поздравил Рауля Хаджимба с победой во втором туре президентских выборов. Бибилов выразил уверенность в том, что «победа Рауля Хаджимба позитивно отразится на развитии Абхазии».

«При Вашей любви к своей Родине, ответственности и работоспособности, уверен, что братская Абхазия будет динамично развиваться, добьется еще большего успеха», - сказал Анатолий Бибилов.