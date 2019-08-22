 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПАРТИЯ «АМЦАХАРА»: «МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЕДИНЫ В СВОЕМ СТРЕМЛЕНИИ ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ ПРАВЛЕНИЮ ХАДЖИМБА»
сентября 05 2019

ПАРТИЯ «АМЦАХАРА»: «МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЕДИНЫ В СВОЕМ СТРЕМЛЕНИИ ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ ПРАВЛЕНИЮ ХАДЖИМБА»

  Заявление политической партии «Амцахара» Свою оппозиционную деятельность партия «Амцахара» начала с 2014 года, когда…
ПРОВОКАЦИЯ НЕ СРАБОТАЛА
августа 31 2019
ПРОВОКАЦИЯ НЕ СРАБОТАЛА
ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ В АБХАЗИИ
августа 21 2019
ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ В АБХАЗИИ

В мире

ЕВРОСКЕПТИКИ ХОТЯТ НОВЫЙ ЕС ВМЕСТО НЫНЕШНЕГО. ЗАЧЕМ?
сентября 05 2019

ЕВРОСКЕПТИКИ ХОТЯТ НОВЫЙ ЕС ВМЕСТО НЫНЕШНЕГО. ЗАЧЕМ?

  Их идеи — снизить курс евро и изменить правила миграции — набирают популярность Москва.…
ДЕЛУ ВРЕМЯ. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕЙ НЕДЕЛИ В СТРАНАХ МИРА
сентября 05 2019
ДЕЛУ ВРЕМЯ. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕЙ НЕДЕЛИ В СТРАНАХ МИРА
ДОНАЛЬД ТРАМП ОБЪЯСНИЛ, ЗАЧЕМ ОН ХОЧЕТ ДЕВАЛЬВИРОВАТЬ ДОЛЛАР
сентября 04 2019
ДОНАЛЬД ТРАМП ОБЪЯСНИЛ, ЗАЧЕМ ОН ХОЧЕТ ДЕВАЛЬВИРОВАТЬ ДОЛЛАР

Документы

Календарь событий

« Сентябрь 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

11 И 12 СЕНТЯБРЯ В РУСДРАМЕ СОСТОЯТСЯ ГАСТРОЛИ МХТ ИМ. А.П. ЧЕХОВА СО СПЕКТАКЛЕМ «ПРОЛЁТНЫЙ ГУСЬ»

Новости Понедельник, 09 сентября 2019 14:56
Оцените материал
(0 голосов)
11 И 12 СЕНТЯБРЯ В РУСДРАМЕ СОСТОЯТСЯ ГАСТРОЛИ МХТ ИМ. А.П. ЧЕХОВА СО СПЕКТАКЛЕМ «ПРОЛЁТНЫЙ ГУСЬ»

Сухум. 9 сентября 2019. Абхазия-Информ. 11 и 12 сентября в Государственном русском театре драмы им. Ф.А. Искандера состоятся гастроли Московского Художественного театра им. А.П. Чехова со спектаклем «Пролётный гусь» в постановке Марины Брусникиной.

Спектакль «Пролётный гусь», поставленный по двум рассказам Виктора Астафьева и посвящённый памяти писателя – настоящая высокая драма русской жизни. Несмотря на внешнюю неброскость, отсутствие спецэффектов, этот тонкий, щемящий спектакль режиссёра Марины Брусникиной никого не оставит равнодушным. Все 17 лет жизни спектакля (премьера состоялась в 2002 г.) он пользуется огромной любовью публики и идёт при неизменных аншлагах.

Главные герои рассказа «Пролётный гусь» – совсем молодые люди, юноша и девушка, прошедшие войну, с которой им некуда и не к кому возвращаться. Они находят спасение и смысл жизни друг в друге, но мирная жизнь оказывается куда сложней и суровей, чем фронт…

Вторая часть спектакля – «Бабушкин праздник» – светлый, полный юмора рассказ о деревенском торжестве – дне рождения бабушки огромной семьи, о разгульном, безудержном празднике, на котором всем рады.

В 2004 году создатели спектакля «Пролётный гусь» были удостоены Государственной премии России. Среди них – заслуженные артисты РФ Янина Колесниченко, Алена Хованская, Валерий Трошин , Эдуард Чекмазов. Также в спектакле заняты: Юлия Чебакова, Ксения Теплова, Виктор Хориняк, Алексей Красненков, Кристина Бабушкина, Павел Ващилин, Татьяна Розова.

Продолжительность спектакля – 2 часа 50 мин. с 1 антрактом.

Гастроли МХТ им. А.П.Чехова реализуются в рамках зарубежного направления программы «Большие гастроли-2019», осуществляемой Федеральным центром поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры России, и при поддержке «Культурных сезонов Россия-Абхазия» Министерств культуры двух стран.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 09 сентября 2019 14:59

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « АНАТОЛИЙ БИБИЛОВ ПОЗДРАВИЛ РАУЛЯ ХАДЖИМБА С ПОБЕДОЙ ВО ВТОРОМ ТУРЕ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.