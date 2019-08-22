11 И 12 СЕНТЯБРЯ В РУСДРАМЕ СОСТОЯТСЯ ГАСТРОЛИ МХТ ИМ. А.П. ЧЕХОВА СО СПЕКТАКЛЕМ «ПРОЛЁТНЫЙ ГУСЬ»

Спектакль «Пролётный гусь», поставленный по двум рассказам Виктора Астафьева и посвящённый памяти писателя – настоящая высокая драма русской жизни. Несмотря на внешнюю неброскость, отсутствие спецэффектов, этот тонкий, щемящий спектакль режиссёра Марины Брусникиной никого не оставит равнодушным. Все 17 лет жизни спектакля (премьера состоялась в 2002 г.) он пользуется огромной любовью публики и идёт при неизменных аншлагах.

Сухум. 9 сентября 2019. Абхазия-Информ . 11 и 12 сентября в Государственном русском театре драмы им. Ф.А. Искандера состоятся гастроли Московского Художественного театра им. А.П. Чехова со спектаклем «Пролётный гусь» в постановке Марины Брусникиной.

Главные герои рассказа «Пролётный гусь» – совсем молодые люди, юноша и девушка, прошедшие войну, с которой им некуда и не к кому возвращаться. Они находят спасение и смысл жизни друг в друге, но мирная жизнь оказывается куда сложней и суровей, чем фронт…

Вторая часть спектакля – «Бабушкин праздник» – светлый, полный юмора рассказ о деревенском торжестве – дне рождения бабушки огромной семьи, о разгульном, безудержном празднике, на котором всем рады.

В 2004 году создатели спектакля «Пролётный гусь» были удостоены Государственной премии России. Среди них – заслуженные артисты РФ Янина Колесниченко, Алена Хованская, Валерий Трошин , Эдуард Чекмазов. Также в спектакле заняты: Юлия Чебакова, Ксения Теплова, Виктор Хориняк, Алексей Красненков, Кристина Бабушкина, Павел Ващилин, Татьяна Розова.

Продолжительность спектакля – 2 часа 50 мин. с 1 антрактом.

Гастроли МХТ им. А.П.Чехова реализуются в рамках зарубежного направления программы «Большие гастроли-2019», осуществляемой Федеральным центром поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры России, и при поддержке «Культурных сезонов Россия-Абхазия» Министерств культуры двух стран.