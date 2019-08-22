ЦЕНТРИЗБИРКОМ ОПУБЛИКОВАЛ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ

В соответствии со статьёй 18 Конституционного закона «О выборах Президента Республики Абхазия» и на основании протоколов окружных избирательных комиссий о результатах голосования ЦИК РА установил:

«Число голосов, поданных «за» кандидата в Президенты РА:

Квициниа Алхаса Алексеевича составляет 38 766 голосов или 46,17%;

за Хаджимба Раули Джумковича – 39 793 или 47,39%.

общее количество бюллетеней, полученных избирательными комиссиями – 124 800;

общее количество погашенных бюллетеней – 40 836.

При этом: