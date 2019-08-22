 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПАРТИЯ «АМЦАХАРА»: «МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЕДИНЫ В СВОЕМ СТРЕМЛЕНИИ ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ ПРАВЛЕНИЮ ХАДЖИМБА»
сентября 05 2019

ПАРТИЯ «АМЦАХАРА»: «МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЕДИНЫ В СВОЕМ СТРЕМЛЕНИИ ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ ПРАВЛЕНИЮ ХАДЖИМБА»

  Заявление политической партии «Амцахара» Свою оппозиционную деятельность партия «Амцахара» начала с 2014 года, когда…
ПРОВОКАЦИЯ НЕ СРАБОТАЛА
августа 31 2019
ПРОВОКАЦИЯ НЕ СРАБОТАЛА
ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ В АБХАЗИИ
августа 21 2019
ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ В АБХАЗИИ

В мире

ЕВРОСКЕПТИКИ ХОТЯТ НОВЫЙ ЕС ВМЕСТО НЫНЕШНЕГО. ЗАЧЕМ?
сентября 05 2019

ЕВРОСКЕПТИКИ ХОТЯТ НОВЫЙ ЕС ВМЕСТО НЫНЕШНЕГО. ЗАЧЕМ?

  Их идеи — снизить курс евро и изменить правила миграции — набирают популярность Москва.…
ДЕЛУ ВРЕМЯ. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕЙ НЕДЕЛИ В СТРАНАХ МИРА
сентября 05 2019
ДЕЛУ ВРЕМЯ. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕЙ НЕДЕЛИ В СТРАНАХ МИРА
ДОНАЛЬД ТРАМП ОБЪЯСНИЛ, ЗАЧЕМ ОН ХОЧЕТ ДЕВАЛЬВИРОВАТЬ ДОЛЛАР
сентября 04 2019
ДОНАЛЬД ТРАМП ОБЪЯСНИЛ, ЗАЧЕМ ОН ХОЧЕТ ДЕВАЛЬВИРОВАТЬ ДОЛЛАР

Документы

Календарь событий

« Сентябрь 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЦЕНТРИЗБИРКОМ ОПУБЛИКОВАЛ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ

Новости Понедельник, 09 сентября 2019 20:49
Оцените материал
(0 голосов)
ЦЕНТРИЗБИРКОМ ОПУБЛИКОВАЛ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ

 

Сухум. 5 сентября 2019. Абхазия-Информ. Центральная избирательная комиссия РА объявила итоги выборов Президента Республики Абхазия, сообщает госинформагентство «Апсныпресс».

«На основании статьи 19 Конституционного закона РА «О выборах Президента Республики Абхазия» Центральная избирательная комиссия РА решила:

– считать избранным Президентом Республики Абхазия Хаджимба Раули Джумковича;

– считать избранным Вице-президентом Республики Абхазия Барциц Аслана Чачурбеевича».

В соответствии со статьёй 18 Конституционного закона «О выборах Президента Республики Абхазия» и на основании протоколов окружных избирательных комиссий о результатах голосования ЦИК РА установил:

«Число голосов, поданных «за» кандидата в Президенты РА:

  • Квициниа Алхаса Алексеевича составляет 38 766 голосов или 46,17%;
  • за Хаджимба Раули Джумковича – 39 793 или 47,39%.
  • общее количество бюллетеней, полученных избирательными комиссиями – 124 800;
  • общее количество погашенных бюллетеней – 40 836.

При этом:

  • общее число избирателей, внесенных в списки избирателей – 127 232;
  • общее число избирателей, получивших бюллетени для голосования – 83 964;
  • общее число избирателей, принявших участие в голосовании – 83 963, что составляет 65,99%;
  • общее число голосов, поданных против всех кандидатов в Президенты Республики Абхазия – 3 155;
  • общее количество бюллетеней, признанных недействительными – 2 249».
Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 09 сентября 2019 21:00

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « 11 И 12 СЕНТЯБРЯ В РУСДРАМЕ СОСТОЯТСЯ ГАСТРОЛИ МХТ ИМ. А.П. ЧЕХОВА СО СПЕКТАКЛЕМ «ПРОЛЁТНЫЙ ГУСЬ» БАТАЛ ТАБАГУА: ДОЛЖНЫ ПРОЙТИ НОВЫЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.