ЦЕНТРИЗБИРКОМ ОПУБЛИКОВАЛ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ
Сухум. 5 сентября 2019. Абхазия-Информ. Центральная избирательная комиссия РА объявила итоги выборов Президента Республики Абхазия, сообщает госинформагентство «Апсныпресс».
«На основании статьи 19 Конституционного закона РА «О выборах Президента Республики Абхазия» Центральная избирательная комиссия РА решила:
– считать избранным Президентом Республики Абхазия Хаджимба Раули Джумковича;
– считать избранным Вице-президентом Республики Абхазия Барциц Аслана Чачурбеевича».
В соответствии со статьёй 18 Конституционного закона «О выборах Президента Республики Абхазия» и на основании протоколов окружных избирательных комиссий о результатах голосования ЦИК РА установил:
«Число голосов, поданных «за» кандидата в Президенты РА:
- Квициниа Алхаса Алексеевича составляет 38 766 голосов или 46,17%;
- за Хаджимба Раули Джумковича – 39 793 или 47,39%.
- общее количество бюллетеней, полученных избирательными комиссиями – 124 800;
- общее количество погашенных бюллетеней – 40 836.
При этом:
- общее число избирателей, внесенных в списки избирателей – 127 232;
- общее число избирателей, получивших бюллетени для голосования – 83 964;
- общее число избирателей, принявших участие в голосовании – 83 963, что составляет 65,99%;
- общее число голосов, поданных против всех кандидатов в Президенты Республики Абхазия – 3 155;
- общее количество бюллетеней, признанных недействительными – 2 249».
Последнее от
- БАТАЛ ТАБАГУА: ДОЛЖНЫ ПРОЙТИ НОВЫЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА
- 11 И 12 СЕНТЯБРЯ В РУСДРАМЕ СОСТОЯТСЯ ГАСТРОЛИ МХТ ИМ. А.П. ЧЕХОВА СО СПЕКТАКЛЕМ «ПРОЛЁТНЫЙ ГУСЬ»
- АНАТОЛИЙ БИБИЛОВ ПОЗДРАВИЛ РАУЛЯ ХАДЖИМБА С ПОБЕДОЙ ВО ВТОРОМ ТУРЕ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА
- ТАМАЗ ГОГИЯ: КАНДИДАТ В ПРЕЗИДЕНТЫ АЛХАС КВИЦИНИА МОЖЕТ ОБЖАЛОВАТЬ НАШЕ РЕШЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ В ВЕРХОВНОМ СУДЕ
- ЦИК: ИЗБРАННЫМ ПРЕЗИДЕНТОМ АБХАЗИИ СЧИТАЕТСЯ РАУЛЬ ХАДЖИМБА.