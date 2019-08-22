БАТАЛ ТАБАГУА: ДОЛЖНЫ ПРОЙТИ НОВЫЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА

«По этому вопросу все достаточно банально и просто. Вы знаете, что введена была специальная статья «против всех» в закон о выборах президента для того, чтобы мнение избирателей, которые не желает голосовать за того или иного кандидата, было отражено. Это демократическая норма, которая существует практически во всех демократических странах мира. Перед вторым туром выяснилось для всех, кто претендовал на победу, что строка «против всех» может серьезно повлиять на итог выборов, что, собственно говоря, сейчас и случилось. В итоге мы имеем всего лишь 47% у одного кандидата и у другого 46 %. Никто из них не смог перейти черту 50 % плюс 1 голос. В итоге, можно сказать, к сожалению, наши избиратели не захотели, чтобы президентом Республики Абхазия стали Алхас Квициниа и Рауль Хаджимба», - цитирует Табагуа «Апсадгьыл-инфо».

Батал Табагуа вспомнил прецедент, когда на выборах в Парламент не прошел кандидат, получивший больше голосов на выборах.

«Прецедент такой уже был. На парламентских выборах 2017 года в Гудаутском округе Леонид Иванович Лакербая набрал больше голосов, чем господин Чамагуа. Но, в связи с тем что, недействительных бюллетеней оказалось больше, вместе с голосами, которые были поданы за Чамагуа, Леонид Иванович не прошел. Состоялись новые выборы в Парламент. Почему тогда можно было учитывать испорченные бюллетени, а сейчас не учитывать голоса против всех, почему сейчас Центральная избирательная комиссия принимает совершенно другое решение?» - спросил Батал Табагуа.

Депутат считает, что, поскольку никто не получил большинства голосов от числа поданных, то должны быть повторные выборы.

«В соответствии с законом о выборах, должны пройти новые выборы. А те письма, которые поступили в ЦИК и от господина Хаджимба, и от господина Квициниа, - это как некая договоренность между ними, которая к закону никакого отношения не имеет. Это приблизительно то же самое, если мы с вами договоримся, что на красный свет будем ездить. Мы-то с вами вдвоем договоримся, но это нарушение правил», - констатировал Батал Табагуа.

По мнению Табагуа, ЦИК принял поспешное решение.

«Президент Республики Абхазия должен быть легитимным, он должен быть избран большинством голосующего населения нашей страны», - заключил депутат Парламента.

https://apsadgil.info/news/politics/batal-tabagua-v-sootvetstvii-s-zakonom-o-vyborakh-dolzhny-proyti-novye-vybory/