АЛХАС КВИЦИНИА НАМЕРЕН ОБЖАЛОВАТЬ В СУДЕ РЕШЕНИЕ ЦИК ОБ ИТГАХ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ

Сухум. 9 сентября 2019. Абхазия-Информ. Кандидат в президенты, председатель оппозиционной политической партии «Амцахара» алхас квициниа не признал итоги повторного голосования по выборам президента, состоявшегося 8 сентября, и намерен подать сегодня, 10 сентября, в суд.

"Мы будем оспаривать итоги выборов в суде. Наш штаб и все наши сторонники считают эти результаты незаконными. ЦИК счел ненужным посчитаться с волеизъявлением тех, кто проголосовал против всех", - сказал в интервью «Абхазия-Информ» Квициниа.