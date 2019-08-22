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Абхазия Информ

АЛХАС КВИЦИНИА НАМЕРЕН ОБЖАЛОВАТЬ В СУДЕ РЕШЕНИЕ ЦИК ОБ ИТГАХ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ

Новости Вторник, 10 сентября 2019 10:15
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АЛХАС КВИЦИНИА НАМЕРЕН ОБЖАЛОВАТЬ В СУДЕ РЕШЕНИЕ ЦИК ОБ ИТГАХ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ

 

Сухум. 9 сентября 2019. Абхазия-Информ. Кандидат в президенты, председатель оппозиционной политической партии «Амцахара» алхас квициниа не признал итоги повторного голосования по выборам президента, состоявшегося 8 сентября, и намерен подать сегодня, 10 сентября, в суд.

"Мы будем оспаривать итоги выборов в суде. Наш штаб и все наши сторонники считают эти результаты незаконными. ЦИК счел ненужным посчитаться с волеизъявлением тех, кто проголосовал против всех", - сказал в интервью «Абхазия-Информ» Квициниа.

«Мы категорически неприемлем объявленные Вами предварительные итоги, подведенные с явным нарушением конституционного закона «О выборах Президента Республики Абхазия», - отмечается в письме.

Между тем, вечером 9 сентября на сайте Госинформагентства «Апсныпресс» были опубликованы окончательные итоги президентских выборов.

«На основании статьи 19 Конституционного закона Республики Абхазия «О выборах Президента РА» Центральная избирательная комиссия Республики Абхазия решила:

– считать избранным Президентом Республики Абхазия Хаджимба Раули Джумковича;

– считать избранным Вице-президентом Республики Абхазия Барциц Аслана Чачурбеевича.

В соответствии со статьёй 18 Конституционного закона Республики Абхазия «О выборах Президента Республики Абхазия» и на основании протоколов окружных избирательных комиссий о результатах голосования Центральная избирательная комиссия Республики Абхазия установила:

Число голосов, поданных «за» кандидата в Президенты Республики Абхазия:

– Квициниа Алхаса Алексеевича составляет 38 766 голосов или 46,17%;

– за Хаджимба Раули Джумковича – 39 793 или 47,39%.

– общее количество бюллетеней, полученных избирательными комиссиями – 124 800;

– общее количество погашенных бюллетеней – 40 836.

– общее число избирателей, внесенных в списки избирателей – 127 232;

– общее число избирателей, получивших бюллетени для голосования – 83 964;

– общее число избирателей, принявших участие в голосовании – 83 963, что составляет 65,99%;

– общее число голосов, поданных против всех кандидатов в Президенты Республики Абхазия – 3 155;

– общее количество бюллетеней, признанных недействительными – 2 249».

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 10 сентября 2019 10:16

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