АЛХАС КВИЦИНИА НАМЕРЕН ОБЖАЛОВАТЬ В СУДЕ РЕШЕНИЕ ЦИК ОБ ИТГАХ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ
Сухум. 9 сентября 2019. Абхазия-Информ. Кандидат в президенты, председатель оппозиционной политической партии «Амцахара» алхас квициниа не признал итоги повторного голосования по выборам президента, состоявшегося 8 сентября, и намерен подать сегодня, 10 сентября, в суд.
"Мы будем оспаривать итоги выборов в суде. Наш штаб и все наши сторонники считают эти результаты незаконными. ЦИК счел ненужным посчитаться с волеизъявлением тех, кто проголосовал против всех", - сказал в интервью «Абхазия-Информ» Квициниа.
«Мы категорически неприемлем объявленные Вами предварительные итоги, подведенные с явным нарушением конституционного закона «О выборах Президента Республики Абхазия», - отмечается в письме.
Между тем, вечером 9 сентября на сайте Госинформагентства «Апсныпресс» были опубликованы окончательные итоги президентских выборов.
«На основании статьи 19 Конституционного закона Республики Абхазия «О выборах Президента РА» Центральная избирательная комиссия Республики Абхазия решила:
– считать избранным Президентом Республики Абхазия Хаджимба Раули Джумковича;
– считать избранным Вице-президентом Республики Абхазия Барциц Аслана Чачурбеевича.
В соответствии со статьёй 18 Конституционного закона Республики Абхазия «О выборах Президента Республики Абхазия» и на основании протоколов окружных избирательных комиссий о результатах голосования Центральная избирательная комиссия Республики Абхазия установила:
Число голосов, поданных «за» кандидата в Президенты Республики Абхазия:
– Квициниа Алхаса Алексеевича составляет 38 766 голосов или 46,17%;
– за Хаджимба Раули Джумковича – 39 793 или 47,39%.
– общее количество бюллетеней, полученных избирательными комиссиями – 124 800;
– общее количество погашенных бюллетеней – 40 836.
– общее число избирателей, внесенных в списки избирателей – 127 232;
– общее число избирателей, получивших бюллетени для голосования – 83 964;
– общее число избирателей, принявших участие в голосовании – 83 963, что составляет 65,99%;
– общее число голосов, поданных против всех кандидатов в Президенты Республики Абхазия – 3 155;
– общее количество бюллетеней, признанных недействительными – 2 249».
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