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Абхазия Информ

РАУЛЬ ХАДЖИМБА: "НИКАКИХ "ДЖЕНТЛЬМЕНСКИХ СОГЛАШЕНИЙ Я НЕ ПОДПИСЫВАЛ"

Новости Вторник, 10 сентября 2019 12:29
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РАУЛЬ ХАДЖИМБА: &quot;НИКАКИХ &quot;ДЖЕНТЛЬМЕНСКИХ СОГЛАШЕНИЙ Я НЕ ПОДПИСЫВАЛ&quot;

10 сентября 2019. Абхазия-Информ. Во вторник, 10 сентября, состоялся брифинг Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба.

Приветствуя журналистов, Хаджимба сказал: «Будем продолжать начатую работу».

На вопрос, что думает Хаджимба по поводу намерения его оппонента Алхаса Квициния обжаловать в суде итоги президентских выборов, он ответил: «Это его право. Хотя я знаю, как делались заявления перед началом второго тура, когда они говорили о том, что голос за графу «против всех» – это голос в поддержку действующей власти. Суд определит. Удивительно слышать, что было некое «джентльменское соглашение». Никаких соглашений я не подписывал и не оговаривал. Есть закон, статья о повторном голосовании, и ЦИК работал в соответствии с ней. Мы просто подтвердили положения этого закона и написали соответствующим образом, и штаб Квициния, и штаб Хаджимба. Ничего нового мы не придумали. Просто потом некоторым господам захотелось развернуть эту ситуацию в другом направлении».

«Мы находимся в непростом процессе. Вокруг нас происходят события, связанные с тем, что и Грузия, и ее сотоварищи, ведут достаточно активную работу по воздействию не только на Абхазию, но и на Южную Осетию. В целом мир остается достаточно хрупким. Главнейшая задача для нашего государства – вопросы, связанные с темой безопасности. Мы проговаривали и с Президентом России вопросы укрепления нашей обороноспособности. Вопросы, связанные с темой экономического развития, социальной сферы - это наши внутренние вопросы, которые мы должны решать все вместе. Я не просто говорил, у нас есть резервы, и они не маленькие. Надо всем объединиться и создать необходимые условия, чтобы страна состоялась», –  так Хаджимба ответил на вопрос директора "Абхазия-Информ" Мананы Гургулия о  первостепенных задачах стоящих перед ним во второй президентский срок. 

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 10 сентября 2019 12:37

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