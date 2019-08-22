РАУЛЬ ХАДЖИМБА: «Я ВСЕГДА БЫЛ СТОРОННИКОМ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ МЕЖДУ ВЕТВЯМИ ВЛАСТИ»

Сухум. 10 сентября. 2019. Абхазия-Информ. «Меня всегда удивляет, когда говорят о том, что ничего за все это время не сделано. Сделано много, в том числе и по конституционной реформе», - сказал президент Рауль Хаджимба на брифинге, отвечая на вопрос «Абхазия-Информ», намерен ли он во второй президентский срок сдвинуть с мертвой точки вопрос перераспределения полномочий между президентом и парламентом.

В качестве примеров того, что уже сделано Хаджимба назвал реформу судебной системы власти, учреждение Конституционного суда.

Он напомнил о том, что в свое время была создана Комиссия по конституционной реформе, где обсуждался вопрос перераспределения полномочий, были подготовлены соответствующие предложения.