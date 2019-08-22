РАУЛЬ ХАДЖИМБА: «Я ВСЕГДА БЫЛ СТОРОННИКОМ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ МЕЖДУ ВЕТВЯМИ ВЛАСТИ»
Сухум. 10 сентября. 2019. Абхазия-Информ. «Меня всегда удивляет, когда говорят о том, что ничего за все это время не сделано. Сделано много, в том числе и по конституционной реформе», - сказал президент Рауль Хаджимба на брифинге, отвечая на вопрос «Абхазия-Информ», намерен ли он во второй президентский срок сдвинуть с мертвой точки вопрос перераспределения полномочий между президентом и парламентом.
В качестве примеров того, что уже сделано Хаджимба назвал реформу судебной системы власти, учреждение Конституционного суда.
Он напомнил о том, что в свое время была создана Комиссия по конституционной реформе, где обсуждался вопрос перераспределения полномочий, были подготовлены соответствующие предложения.
Он также обратил внимание на то, что предложения о перераспределении полномочий между законодательной и исполнительной ветвями власти «давно были внесены в Парламент, еще со времен Сергея Васильевича Багапша, и они находятся там».
«Но страх, что перераспределение полномочий предусматривает в определенных ситуациях роспуск Парламента, не позволяет понять, что баланс власти не может быть в пользу только одной ветви. Тем же, кто сегодня продолжает разглагольствовать о необходимости перехода к парламентской форме правления, надо понимать, что подобные скачки от одной ситуации к другой опасны», - считает Хаджимба.
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