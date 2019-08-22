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Абхазия Информ

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОЗДРАВИЛ РАУЛЯ ХАДЖИМБА С ПЕРЕИЗБРАНИЕМ НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА

Новости Вторник, 10 сентября 2019 17:40
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ВЛАДИМИР ПУТИН ПОЗДРАВИЛ РАУЛЯ ХАДЖИМБА С ПЕРЕИЗБРАНИЕМ НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА

Сухум. 10 сентября. 2019. Абхазия-Информ. Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Президенту Республики Абхазия Раулю Хаджимба по случаю переизбрания на пост Главы государства.

«Уважаемый Рауль Джумкович,

Примите искренние поздравления по случаю переизбрания на пост Главы государства.

Рассчитываю, что Ваша деятельность на президентском посту будет и далее способствовать укреплению российско-абхазских отношений, основывающихся на принципах союзничества и стратегического партнёрства.

Россия продолжит оказывать дружественной Абхазии всемерное содействие в решении задач социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности»,- гласит текст телеграммы.

Путин пожелал Хаджимба новых спехов в государственной деятельности, а также крепкого здоровья и благополучия.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Вторник, 10 сентября 2019 17:42

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