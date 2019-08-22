ХАДЖИМБА ВЫСТУПАЕТ ЗА БОЛЕЕ ШИРОКИЙ И ПОСТОЯННЫЙ ДИАЛОГ СО ВСЕМИ СЛОЯМИ ОБЩЕСТВА

Сухум. 10 сентября 2019. Абхазия-Информ. 10 сентября президент Рауль Хаджимба выступил с обращением к народу Республики Абхазия. Он выразил «искреннюю благодарность всему народу Республики Абхазия, к уважаемым представителям всех национальных общин, ко всем избирателям, вне зависимости от их принадлежности к тому или иному штабу, – за проявленную высокую ответственность, глубокое осознание своего гражданского долга».

«Прошедшая избирательная кампания достаточно зримо и прозрачно выявила сильные и слабые стороны развития демократических процессов в Абхазии. Несмотря на высокий градус политической жизни, противоречивость взглядов власти и оппозиции, взаимную, порой и нелицеприятную критику, мы стараемся находить точки соприкосновения в вопросах, определяющих характер и тенденции нашего дальнейшего развития, формирования ценностных основ нашего независимого государства»,- отмечается в Обращении.

По словам президента, людей меньше всего волнуют личные претензии политиков.

«Людей серьезно беспокоят проблемы социальной и правовой защищенности общества, укрепления правопорядка, борьбы с преступностью, улучшения благосостояния населения. И обязанность руководства страны, в первую очередь Президента – увереннее и решительнее менять ситуацию, преодолевать инерцию, поворачивать чиновников лицом к насущным потребностям наших граждан. С таким настроем я шел на выборы на второй срок и, надеюсь, что при вашей поддержке, удастся заметно переломить ситуацию»,- заявил Рауль Хаджимба.

Он выразил уверенность в том, что споры и разногласия вокруг результатов выборов, лихорадящие общество, будут отрегулированы мирным и правовым путем.

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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА К НАРОДУ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Акыр иаҧсоу ҳауааажәлар!

Ишыжәбо еиҧш, ҳтәылаҿы имҩаҧысыз Аҧсны Ахада иалхрақәа иаадырҧшит ҳажәлар рҟәыҕара, рхымҩаҧгашьа, адемократиатә принципқәа рымҽхак. Ааи, иҟоуп аимак-аиҿак, азинтә-политикатә зҵаарақәа рҿы еиуеиҧшым азнеишьақәа. Аха аус злоу, ҳазегь, неилых ҟамҵакәа, хьаас иҳамоуп, уаҵәтәи аҧеиҧш, ихьыҧшым ҳҳәынҭқарра алахьынҵа!

Адунеижәларбжьаратә експертцәагьы иазгәарҭо иалагеит ҳара ишҳалшо алхрақәа ҭакҧхықәрала, адунеитә зинтә стандартқәа инарықәыршәаны рымҩаҧгара.

Сгәы иаанагоит, ҳаҧхьаҟа ишьҭоу аусӡбатә дуқәа рынагӡараҿгьы иааҳарҧшып ҳәа аҳәоуеиқәшәара, аилибакаара. Аӡәкреи, аизыразреи аналыршаха ҳтәылаҿы, акырӡа имариахоит иуадаҩу астратегиатә зҵаарақәа зегьы рыӡбара.

Гәык-ҧсыкала иҭабуп ҳәа шәасҳәарц сҭахуп алхрақәа ирылахәыз зегьы. Аџьабаа збаз зегьы, иҵоуроу, ипозитивтәу алҵшәа ҟаларц азын,– аиҭакрақәа рыхьӡала тәамҩахә ҟазымҵаз зегьы! Ихадароу акы акәны сахәаҧшуан, сахәаҧшуеит иахьагьы – ҳҳәынҭқарраҿы алеишәа арҕәҕәара, ҳажәлар рсоциалтә-економикатә бзазара аиҕьтәра, Аҧсны аҳәынҭқарра ашәарҭадара иацу апроблемақәа иҵегь рыгәцаракра, рхаҵгылара.

Хаҭала сара, урҭқәа зегьы азҿлымҳара рыгсыжьуам. Исылшо зегьы ҟасҵоит Аҧсны аҵеира ршьала иаагоу ҳхақәиҭреи ҳиааирақәеи зықәгылоу ауасхыр иҵегь иҕәҕәахарц азы.

Ишәзеиҕьасшьоит агәамч, анасыҧ, аманшәалара, аихьӡара ҿыцқәа!

Дорогие соотечественники!

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Более двух недель наша страна жила в напряженном ожидании исхода президентских выборов.

Как я отмечал в своем предыдущем обращении, избирательная кампания достаточно зримо и прозрачно выявила сильные и слабые стороны развития демократических процессов в Абхазии. Несмотря на высокий градус политической жизни, противоречивость взглядов власти и оппозиции, взаимную, порой и нелицеприятную критику, мы стараемся находить точки соприкосновения в вопросах, определяющих характер и тенденции нашего дальнейшего развития, формирования ценностных основ нашего независимого государства.

Да, мы порой остро спорим, дискутируем по наиболее актуальным социально-экономическим, политическим и правовым проблемам, нас слышит широкая аудитория наших граждан, для которых превыше всего мир, стабильность, преодоление существующих сложностей. Выборы отчетливо продемонстрировали, что наши граждане, достаточно активно включившиеся в них и в первом и во втором туре, неравнодушны к складывающей ситуации, к судьбе реформ. Пользуясь возможностью, я хотел бы выразить искреннюю благодарность всему народу Республики Абхазия, к уважаемым представителям всех национальных общин, ко всем избирателям, вне зависимости от их принадлежности к тому или иному штабу, – за проявленную высокую ответственность, глубокое осознание своего гражданского долга.

Наши избиратели воочию видят, ценят определенные достижения, в то же время открыто говорят на встречах и о том, что препятствует развитию тех или иных отраслей. На мой взгляд, людей меньше всего волнуют личные претензии политиков. Людей серьезно беспокоят проблемы социальной и правовой защищенности общества, укрепления правопорядка, борьбы с преступностью, улучшения благосостояния населения. И обязанность руководства страны, в первую очередь Президента – увереннее и решительнее менять ситуацию, преодолевать инерцию, поворачивать чиновников лицом к насущным потребностям наших граждан. С таким настроем я шел на выборы на второй срок и, надеюсь, что при вашей поддержке, удастся заметно переломить ситуацию.

Уверен, что споры и разногласия вокруг результатов выборов, лихорадящие общество, будут отрегулированы мирным и правовым путем. Если международные наблюдатели засвидетельствовали в ходе избирательной кампании готовность нашего общества и политических объединений соблюдать общепринятые нормы, вести себя цивилизованно, то это говорит о том, что растет политическая и правовая культура, мудрость и благоразумие народа способны выводить наше государство на качественно новый уровень.

В ходе президентской избирательной кампании, во время непосредственных встреч с людьми, я еще раз убедился в том, что у нас есть умная, воспитанная, переживающая за судьбу Отечества, молодежь. И мы обязаны проявить больше внимания проблемам молодежной политики, нуждам, социальным запросам и проблемам молодых, ибо именно им предстоит нести в будущем тяжкую ношу строительства государства.

Оценивая пройденный этап президентских выборов, я лишний раз убедился в необходимости ведения еще более широкого и постоянного диалога со всеми слоями общества, с нашими уважаемыми ветеранами, с оппозиционными партиями и их лидерами. Как и раньше, я готов к такому открытому разговору. Нам как воздух необходимы политические консультации и взаимный обмен мнениями по всем вопросам, тревожащим общество. Я буду делать все от себя зависящее для создания такой атмосферы и рассчитываю на встречные шаги в этом плане.

Желаю всем вам, дорогие сограждане, мира, благополучия, процветания, претворения всех ваших добрых намерений и замыслов!