 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПАРТИЯ «АМЦАХАРА»: МЫ НЕ ПРИЗНАЕМ ИТОГИ ПРОШЕДШЕГО ВТОРОГО ТУРА ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА И ПРИЗЫВАЕМ ВЛАСТИ НЕ НАКАЛЯТЬ СИТУАЦИЮ В СТРАНЕ
сентября 10 2019

ПАРТИЯ «АМЦАХАРА»: МЫ НЕ ПРИЗНАЕМ ИТОГИ ПРОШЕДШЕГО ВТОРОГО ТУРА ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА И ПРИЗЫВАЕМ ВЛАСТИ НЕ НАКАЛЯТЬ СИТУАЦИЮ В СТРАНЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАОРТИИ "АМЦАХАРА" Политическая партия «Амцахара» не признает поражения своего кандидата - лидера нашей…
ПАРТИЯ «АМЦАХАРА»: «МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЕДИНЫ В СВОЕМ СТРЕМЛЕНИИ ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ ПРАВЛЕНИЮ ХАДЖИМБА»
сентября 05 2019
ПАРТИЯ «АМЦАХАРА»: «МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЕДИНЫ В СВОЕМ СТРЕМЛЕНИИ ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ ПРАВЛЕНИЮ ХАДЖИМБА»
ПРОВОКАЦИЯ НЕ СРАБОТАЛА
августа 31 2019
ПРОВОКАЦИЯ НЕ СРАБОТАЛА

В мире

ЕВРОСКЕПТИКИ ХОТЯТ НОВЫЙ ЕС ВМЕСТО НЫНЕШНЕГО. ЗАЧЕМ?
сентября 05 2019

ЕВРОСКЕПТИКИ ХОТЯТ НОВЫЙ ЕС ВМЕСТО НЫНЕШНЕГО. ЗАЧЕМ?

  Их идеи — снизить курс евро и изменить правила миграции — набирают популярность Москва.…
ДЕЛУ ВРЕМЯ. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕЙ НЕДЕЛИ В СТРАНАХ МИРА
сентября 05 2019
ДЕЛУ ВРЕМЯ. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕЙ НЕДЕЛИ В СТРАНАХ МИРА
ДОНАЛЬД ТРАМП ОБЪЯСНИЛ, ЗАЧЕМ ОН ХОЧЕТ ДЕВАЛЬВИРОВАТЬ ДОЛЛАР
сентября 04 2019
ДОНАЛЬД ТРАМП ОБЪЯСНИЛ, ЗАЧЕМ ОН ХОЧЕТ ДЕВАЛЬВИРОВАТЬ ДОЛЛАР

Документы

Календарь событий

« Апрель 2015 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АЛХАС КВИЦИНИА: «СУД ДОЛЖЕН ЗАЩИТИТЬ ЗАКОН, НАРУШЕННЫЙ ЦЕНТРИЗБИРКОМОМ».

Новости Вторник, 10 сентября 2019 19:17
Оцените материал
(0 голосов)

 

Сухум. 10 сентября 2019. Абхазия-Информ. «Суд должен защитить закон, нарушенный Центризбиркомом». Об этом на митинге в Сухуме заявил бывший кандидат в президенты Алхас Квициниа.

Он отметил, что в соответствии с законом, ни один кандидат не выиграл выборы.

«ЦИК принял незаконное решение и мы добиваемся от суда защиты закона, т.е. принятия судебного решения в соответствии с нашим выборным законодательством. Никто не выиграл президентские выборы. И в соответствии с Конституцией, страна должна готовиться к новым выборам»,- цитирует Квициниа Медиа-клуб «Аҧсны.иахьа».

Фото «Аҧсны.иахьа».

Прочитано 1 раз Последнее изменение Вторник, 10 сентября 2019 19:19

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « ХАДЖИМБА ВЫСТУПАЕТ ЗА БОЛЕЕ ШИРОКИЙ И ПОСТОЯННЫЙ ДИАЛОГ СО ВСЕМИ СЛОЯМИ ОБЩЕСТВА
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.