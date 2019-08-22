АЛХАС КВИЦИНИА: «СУД ДОЛЖЕН ЗАЩИТИТЬ ЗАКОН, НАРУШЕННЫЙ ЦЕНТРИЗБИРКОМОМ».
Сухум. 10 сентября 2019. Абхазия-Информ. «Суд должен защитить закон, нарушенный Центризбиркомом». Об этом на митинге в Сухуме заявил бывший кандидат в президенты Алхас Квициниа.
Он отметил, что в соответствии с законом, ни один кандидат не выиграл выборы.
«ЦИК принял незаконное решение и мы добиваемся от суда защиты закона, т.е. принятия судебного решения в соответствии с нашим выборным законодательством. Никто не выиграл президентские выборы. И в соответствии с Конституцией, страна должна готовиться к новым выборам»,- цитирует Квициниа Медиа-клуб «Аҧсны.иахьа».
Фото «Аҧсны.иахьа».
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