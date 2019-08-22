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Абхазия Информ

ВЯЧЕСЛАВ ЧИРИКБА: НАДО ПОСТАВИТЬ ВЛАСТЬ НА СЛУЖБУ НАРОДУ!

Новости Среда, 11 сентября 2019 10:19
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ВЯЧЕСЛАВ ЧИРИКБА: НАДО ПОСТАВИТЬ ВЛАСТЬ НА СЛУЖБУ НАРОДУ!

 

Сухум. 11 сентября 2019 г. Абхазия-Информ. Вячеслав Чирикба: «Результаты прошедших президентских выборов могут окончательно изменить отношение наших граждан к стране. Еще пяти лет безвластия и анархии страна может не выдержать. Если не изменить характер и функции власти в Абхазии, будет все больше разочарований. и все большее число наших людей будут думать о новом махаджирстве»,- написал на своей странице в Facebook экс-министр иностранных дел Абхазии, доктор наук Вячеслав Чирикба.

«Человек, который в первый раз пришел к власти через переворот, а во второй раз хочет усидеть в президентском кресле еще пять лет, купив голоса избирателей, думает не о народе, не о реформах, а лишь о том, как всю Абхазию превратить в свой личный дьюти-фри.

Первый тур показал, что большая часть участвовавших в выборах граждан страны желает смены руководства.

Легитимен ли в глазах большинства граждан "президент", набравший в первом туре лишь 23 процента?

Игнорирование всех этих фактов крайне опасно для страны и чревато серьезной дестабилизацией.

Необходимо менять функционал власти.                                        

НАДО ПОСТАВИТЬ ВЛАСТЬ НА СЛУЖБУ НАРОДУ! Как этого добиться - нам всем следует хорошо подумать, - считает Вячеслав Чирикба.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Среда, 11 сентября 2019 10:21

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