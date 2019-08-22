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Абхазия Информ

ИРИНА АГРБА: АБХАЗИЯ ДОЛЖНА ГОТОВИТЬСЯ К НОВЫМ ПРЕЗИДЕНТСКИМ ВЫБОРАМ

Новости Среда, 11 сентября 2019 14:57
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ИРИНА АГРБА: АБХАЗИЯ ДОЛЖНА ГОТОВИТЬСЯ К НОВЫМ ПРЕЗИДЕНТСКИМ ВЫБОРАМ

 

Сухум. 11 сентября 2019.  Абхазия-Информ. «Абхазия должна готовиться к новым президентским выборам», - считает руководитель общественной организации «Женщины в политике» Ирина Агрба.

«Оппозиция сегодня очень разная, и на разных этапах в её стане было много противоречий и разногласий. Они сохраняются и сегодня. Но сегодня надо просто наложить временный мораторий на эти разногласия. У нас, я уверена, еще будет возможность обсудить их,   философствовать. Сейчас не об этом  речь. Сегодня в наших рядах должно быть только единение. Очень многие вещи мы должны простить друг другу, должны признаться друг другу в наших ошибках и понять, что самое главное – единение». – заявила Ирина Агрба, выступая вечером 10 сентября на митинге сторонников оппозиционных политических сил.

«Мы часто, после разных событий, говорили, что в наших рядах были те, кто договаривался за нашими спинами,  договариваются, предавали  нас. Таких уклонистов в наших рядах на этом этапе просто не должно быть. Сегодня решается судьба государства», - предупредила  Агрба.

По словам оппозиционного политика, за  пять прошедших лет власть не сделала ничего хорошего для  страны, «более того, она способствовала деградации нашего государства и общества».

Она обратила внимание участников митинга на то, как власть незаконно использовала во время  президентской избирательной кампании административный ресурс и подкупала избирателей.

«Мы все слышали, мы все видели, как происходил массовый подкуп людей. Но, к сожалению, наша оппозиция настолько лояльна, что ни одного факта мы не зафиксировали, хотя у нас была возможность зафиксировать тысячи подобных фактов», - с сожалением констатировала она.  

По мнению Агрба, следует добиваться новых выборов, поскольку  «ни один кандидат не достиг нужного электорального рубежа».

Она особо подчеркнула, что абхазский суд во многих сложнейших ситуациях выходил достойно, принимая  законные  решения и  не давая  исполнительной власти подмять его под себя.

«Есть надежда на то, что судьи  и в этом случае достойно будут представлять судебную ветвь  власти Абхазии. Как известно,   независимость судебной ветви власти, степень её демократичности и строгое следование закону  во многом формируют  имидж нашего государства. А мы с вами просто должны быть едины и последовательными. Мы должны это дело довести до конца. Абхазия должна готовиться к новым президентским выборам», - заявила  Ирина Агрба. 

Фото "Апсадгьыл-инфо"

 

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 11 сентября 2019 15:01

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