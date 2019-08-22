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Абхазия Информ

ГРУЗИЯ ХОЧЕТ ВСТУПИТЬ В НАТО ВМЕСТЕ С АБХАЗИЕЙ И ЮЖНОЙ ОСЕТИЕЙ

Новости Среда, 11 сентября 2019 15:44
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ГРУЗИЯ ХОЧЕТ ВСТУПИТЬ В НАТО ВМЕСТЕ С АБХАЗИЕЙ И ЮЖНОЙ ОСЕТИЕЙ

 

Сухум. 11 сентября 2019. Абхазия-Информ. Для Грузии является приемлемым вступление в НАТО с Абхазией и Южной Осетией. Об этом в среду заявила журналистам вице-спикер парламента  республики Тамар Чугошвили, комментируя предложение экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена о вступлении в альянс таким образом, чтобы пятая статья о коллективной безопасности устава блока не распространялась на Абхазию и Южную Осетию.

"Мы делаем все для того, чтобы у нас была высокая совместимость с НАТО, нежели у других стран, которые достигли большего прогресса в политических переговорах с альянсом о членстве. Это признают все международные партнеры. Для нас приемлемым является то, чтобы Грузия стала членом НАТО с полноценными территориями [Абхазией и Южной Осетией], поэтому спекуляции на эту тему являются бесполезными и не соответствуют интересам страны", - цитирует ТАСС  Чугошвили.

Другой вице-спикер парламента Георгий Вольский также заявил, что идея Расмуссена не является новой, однако для ее обсуждения необходимо, чтобы официальные лица альянса высказали свою позицию по этому вопросу, а также разработали единую позицию внутри блока.

Оппозиция между тем призывает власти Грузии открыть дискуссию в связи с предложением бывшего генсека НАТО и начать консультации. "В связи с этим вопросом у стран - членов НАТО нет сформировавшейся и единой позиции. На мой взгляд, мы сегодня должны начать консультации по этому поводу, однако я не думаю, что они в условиях нынешней власти начнутся", - сказала депутат парламента Грузии от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Саломе Самадашвили журналистам.

Расмуссен во вторник в интервью грузинской телекомпании IMEDI выступил с инициативой о вступлении Грузии в НАТО так, чтобы пятая статья о коллективной безопасности устава альянса не распространялась на Абхазию и Южную Осетию. По словам бывшего генсека НАТО, альянс уже использовал подобное на практике в отношении Германии, когда страна была поделена на ФРГ и ГДР. В соответствии с пятой статьей устава НАТО, "договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом".

Грузия и НАТО

Грузия сотрудничает с НАТО с конца 1990-х годов, в ноябре 2002 года тогдашний президент страны Эдуард Шеварднадзе (1928-2014) на саммите в Праге заявил о желании республики стать членом альянса. Это стремление подтвердил и следующий президент Михаил Саакашвили.

Новое правительство, пришедшее к власти после победы коалиции "Грузинская мечта" в октябре 2012 года, продолжило курс на вступление в НАТО, назвав в то же время "важнейшей задачей поэтапную нормализацию отношений с РФ не в ущерб территориальной целостности Грузии". В 2015 и 2016 году Тбилиси посещал генсек альянса Йенс Столтенберг, уверявший, что Грузия станет членом НАТО, но при этом отмечавший, что не может назвать точных сроков вступления страны в альянс.

Источник   https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6874425  

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 11 сентября 2019 15:50

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