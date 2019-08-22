КАНДИДАТ В ПРЕЗИДЕНТЫ АЛХАС КВИЦИНИА ПОДАЛ ЖАЛОБУ В ВЕРХОВНЫЙ СУД НА РЕШЕНИЕ ЦИК ОБ ИТОГАХ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА
Сухум. 11 сентября 2019 г. Абхазия-Информ. Кандидат в президенты Алхас Квициниа подал жалобу в Верховный суд РА на решение Центральной избирательной комиссии об итогах выборов президента, состоявшихся 8 сентября 2019 г. Он оспаривает законость признания Центральной избирательной комиссией избрания Рауля Хаджимба президентом страны.
В соответствии со статьей 18 закона «О выборах Президента РА», «Решение Центральной избирательной комиссии об итогах выборов может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Абхазия в трехдневный срок со дня принятия решения. Суд принимает решение не позднее чем в десятидневный срок со дня подачи жалобы. Право обжалования решения об итогах выборов принадлежит кандидатам в Президенты Республики Абхазия.
Решение Верховного Суда по жалобам на решение Центральной избирательной комиссии об итогах выборов может быть обжаловано в кассационном и надзорном порядке».
*** Вечером 9 сентября Центральная избирательная комиссия РА объявила итоги выборов Президента Республики Абхазия.
«На основании статьи 19 Конституционного закона РА «О выборах Президента Республики Абхазия» Центральная избирательная комиссия РА решила:
– считать избранным Президентом Республики Абхазия Хаджимба Раули Джумковича;
– считать избранным Вице-президентом Республики Абхазия Барциц Аслана Чачурбеевича».
В соответствии со статьёй 18 Конституционного закона «О выборах Президента Республики Абхазия» и на основании протоколов окружных избирательных комиссий о результатах голосования ЦИК РА установил:
Число голосов, поданных «за» кандидата в Президенты РА:
ü Квициниа Алхаса Алексеевича составляет 38 766 голосов или 46,17%;
ü за Хаджимба Раули Джумковича – 39 793 или 47,39%.
- Общее количество бюллетеней, полученных избирательными комиссиями - 124 800;
- общее количество погашенных бюллетеней – 40 836.
- общее число избирателей, внесенных в списки избирателей – 127 232;
- общее число избирателей, получивших бюллетени для голосования – 83 964;
- общее число избирателей, принявших участие в голосовании – 83 963, что составляет 65,99%;
- общее число голосов, поданных против всех кандидатов в Президенты Республики Абхазия – 3 155;
- общее количество бюллетеней, признанных недействительными – 2 249».
Последнее от
- ГРУЗИЯ ХОЧЕТ ВСТУПИТЬ В НАТО ВМЕСТЕ С АБХАЗИЕЙ И ЮЖНОЙ ОСЕТИЕЙ
- ИРИНА АГРБА: АБХАЗИЯ ДОЛЖНА ГОТОВИТЬСЯ К НОВЫМ ПРЕЗИДЕНТСКИМ ВЫБОРАМ
- ЗЕЛЕНСКИЙ ПОДПИСАЛ ЗАКОН, ЛИШАЮЩИЙ ДЕПУТАТОВ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ
- APPLE ПРЕДСТАВИЛА НОВЫЕ IPHONE 11 И IPHONE 11 PRO. В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ ОТ СТАРЫХ?
- ВЛАСТИ ГРУЗИИ ЗАЯВИЛИ О ПРОДОЛЖЕНИИ ДИАЛОГ С РОССИЕЙ В ПРАГЕ