КАНДИДАТ В ПРЕЗИДЕНТЫ АЛХАС КВИЦИНИА ПОДАЛ ЖАЛОБУ В ВЕРХОВНЫЙ СУД НА РЕШЕНИЕ ЦИК ОБ ИТОГАХ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА

Сухум. 11 сентября 2019 г. Абхазия-Информ. Кандидат в президенты Алхас Квициниа подал жалобу в Верховный суд РА на решение Центральной избирательной комиссии об итогах выборов президента, состоявшихся 8 сентября 2019 г. Он оспаривает законость признания Центральной избирательной комиссией избрания Рауля Хаджимба президентом страны.

В соответствии со статьей 18 закона «О выборах Президента РА», «Решение Центральной избирательной комиссии об итогах выборов может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Абхазия в трехдневный срок со дня принятия решения. Суд принимает решение не позднее чем в десятидневный срок со дня подачи жалобы. Право обжалования решения об итогах выборов принадлежит кандидатам в Президенты Республики Абхазия.