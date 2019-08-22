 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПАРТИЯ «АМЦАХАРА»: МЫ НЕ ПРИЗНАЕМ ИТОГИ ПРОШЕДШЕГО ВТОРОГО ТУРА ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА И ПРИЗЫВАЕМ ВЛАСТИ НЕ НАКАЛЯТЬ СИТУАЦИЮ В СТРАНЕ
сентября 10 2019

ПАРТИЯ «АМЦАХАРА»: МЫ НЕ ПРИЗНАЕМ ИТОГИ ПРОШЕДШЕГО ВТОРОГО ТУРА ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА И ПРИЗЫВАЕМ ВЛАСТИ НЕ НАКАЛЯТЬ СИТУАЦИЮ В СТРАНЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАОРТИИ "АМЦАХАРА" Политическая партия «Амцахара» не признает поражения своего кандидата - лидера нашей…
ПАРТИЯ «АМЦАХАРА»: «МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЕДИНЫ В СВОЕМ СТРЕМЛЕНИИ ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ ПРАВЛЕНИЮ ХАДЖИМБА»
сентября 05 2019
ПАРТИЯ «АМЦАХАРА»: «МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЕДИНЫ В СВОЕМ СТРЕМЛЕНИИ ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ ПРАВЛЕНИЮ ХАДЖИМБА»
ПРОВОКАЦИЯ НЕ СРАБОТАЛА
августа 31 2019
ПРОВОКАЦИЯ НЕ СРАБОТАЛА

В мире

БУРДЖАНАДЗЕ: ГРУЗИЯ СТАНЕТ МЕСТОМ ПРОТИВОСТОЯНИЯ США И РОССИИ, ЕСЛИ ВСТУПИТ В НАТО
сентября 12 2019

БУРДЖАНАДЗЕ: ГРУЗИЯ СТАНЕТ МЕСТОМ ПРОТИВОСТОЯНИЯ США И РОССИИ, ЕСЛИ ВСТУПИТ В НАТО

  Любой маленький конфликт будет для республики пагубным, считает экс-спикер парламента страны ТБИЛИСИ, 11 сентября.…
APPLE ПРЕДСТАВИЛА НОВЫЕ IPHONE 11 И IPHONE 11 PRO. В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ ОТ СТАРЫХ?
сентября 11 2019
APPLE ПРЕДСТАВИЛА НОВЫЕ IPHONE 11 И IPHONE 11 PRO. В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ ОТ СТАРЫХ?
ВЛАСТИ ГРУЗИИ ЗАЯВИЛИ О ПРОДОЛЖЕНИИ ДИАЛОГ С РОССИЕЙ В ПРАГЕ
сентября 11 2019
ВЛАСТИ ГРУЗИИ ЗАЯВИЛИ О ПРОДОЛЖЕНИИ ДИАЛОГ С РОССИЕЙ В ПРАГЕ

Документы

Календарь событий

« Сентябрь 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В ТЕЧЕНИЕ 10 ДНЕЙ ВЕРХОВНЫЙ СУД ДОЛЖЕН РАССМОТРЕТЬ ЖАЛОБУ КВИЦИНИА НА РЕШЕНИЕ ЦЕНТРИЗБИРКОМА

Новости Четверг, 12 сентября 2019 10:44
Оцените материал
(0 голосов)

 

Сухум. 12 сентября 2019. Абхазия-Информ. 11 сентября 2019 года в Верховный суд Республики Абхазия поступило административное исковое заявление от кандидата в Президенты Республики Абхазия Алхаса Квициния с просьбой признать незаконным и недействительным решение Центральной избирательной комиссии РА (Протокол №21 от 09.09.2019 года ЦИК РА) об итогах выборов Президента Республики Абхазия.

Как сообщает пресс-служба Верховного суда, «автор заявления, одновременно с указанным требованием, просит суд обеспечить меры предварительной защиты в виде приостановления действия обжалуемого решения ЦИК Республики Абхазия».

Судебное разбирательство по заявлению, в соответствии с требованиями Кодекса об Административном судопроизводстве, подлежит рассмотрению в течение 10 дней с момента его поступления в суд.

Прочитано 1 раз

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « КАНДИДАТ В ПРЕЗИДЕНТЫ АЛХАС КВИЦИНИА ПОДАЛ ЖАЛОБУ В ВЕРХОВНЫЙ СУД НА РЕШЕНИЕ ЦИК ОБ ИТОГАХ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.