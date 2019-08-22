В ТЕЧЕНИЕ 10 ДНЕЙ ВЕРХОВНЫЙ СУД ДОЛЖЕН РАССМОТРЕТЬ ЖАЛОБУ КВИЦИНИА НА РЕШЕНИЕ ЦЕНТРИЗБИРКОМА

Сухум. 12 сентября 2019. Абхазия-Информ. 11 сентября 2019 года в Верховный суд Республики Абхазия поступило административное исковое заявление от кандидата в Президенты Республики Абхазия Алхаса Квициния с просьбой признать незаконным и недействительным решение Центральной избирательной комиссии РА (Протокол №21 от 09.09.2019 года ЦИК РА) об итогах выборов Президента Республики Абхазия.

Как сообщает пресс-служба Верховного суда, «автор заявления, одновременно с указанным требованием, просит суд обеспечить меры предварительной защиты в виде приостановления действия обжалуемого решения ЦИК Республики Абхазия».

Судебное разбирательство по заявлению, в соответствии с требованиями Кодекса об Административном судопроизводстве, подлежит рассмотрению в течение 10 дней с момента его поступления в суд.