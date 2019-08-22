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Абхазия Информ

В ОКТЯБРЕ В АБХАЗИИ БУДЕТ ПРОВЕДЕН КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ «РУССКИЙ ЯЗЫК – ШАГ В БУДУЩЕЕ К ДОСТИЖЕНИЯМ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КУЛЬТУРЫ»

Новости Четверг, 12 сентября 2019 14:44
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В ОКТЯБРЕ В АБХАЗИИ БУДЕТ ПРОВЕДЕН КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ «РУССКИЙ ЯЗЫК – ШАГ В БУДУЩЕЕ К ДОСТИЖЕНИЯМ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КУЛЬТУРЫ»

Сухум. 12 сентября 2019. Абхазия-Информ. Гуманитарный институт Северо-Кавказского федерального университета при поддержке Россотрудничества и министерства образования и науки Республики Абхазия планирует проведение комплекса образовательных, просветительских и научно-методических мероприятий «Русский язык – шаг в будущее к достижениям российского образования, науки и культуры» (дистанционный этап – с 30 сентября по 3 октября 2019 г. на базе электронных образовательных ресурсов СКФУ; очный этап – с 14 по 18 октября 2019 г. на базе средней школы No1 им. К. Чачхалиа г. Ткуарчал).

Цель комплекса мероприятий – обеспечение расширения географии и сфер применения русского языка, популяризация российского образования, науки и культуры. Мероприятия призваны решить задачи укрепления профессиональных и культурных связей между педагогическими сообществами России и Республики Абхазия, обмена научно-методическим опытом. Участники получат необходимые знания, навыки, опыт реализации и продвижения продуктов научного исследования, методических наработок, творчества.

КАк отмечается в пресс-релизе, программа мероприятий  включает в себя  4 блока:

• Блок 1. Педагогическая мастерская для преподавателей русского языка и иных учебных дисциплин (предметов) на русском языке.

Педагогическая мастерская направлена на реализацию возможности профессионального общения преподавателей и проводится как открытая коммуникационная площадка. В центре внимания – междисциплинарный подход в преподавании русского языка и литературы, формирование навыков работы учащихся с текстами различных жанров, проектная деятельность и интерактивные приемы формирования компетенций обучающихся.

• Блок 2. Использование современных образовательных и педагогических информационных технологий на примере российских электронных образовательных и общекультурных ресурсов.

На примере российских открытых электронных образовательных и общекультурных ресурсов будут проведены показательные уроки с использованием информационных технологий, образовательных продуктов / технологий, используемых в российской системе образования.

• Блок 3. Презентация учебников и учебных пособий на русском языке, в том числе рекомендуемых для изучения обучающимися по основным общеобразовательным программам.

В рамках презентации учебников и учебных пособий будут представлены рекомендуемые Россотрудничеством учебные издания, проведены лекции отдельных авторов учебных изданий, представителей российских издательств.

• Блок 4. Использование современных образовательных и педагогических технологий при проведении тематических уроков и внеурочных мероприятий с использованием тематики памятных дат российской литературы, культуры и науки, культурологических особенностей России и Республики Абхазия.

Планируется проведение дискуссионных площадок, мастер-классов, литературных вечеров с использованием тематики памятных дат российской литературы, культуры и науки, а также культурологических особенностей России и Республики Абхазия.

Основные докладчики – ведущие преподаватели Северо-Кавказского федерального университета, Абхазского государственного университета, средних школ Республики Абхазия. Специальный гость комплекса мероприятий – генеральный директор издательства учебной литературы «ФЛИНТА» (г. Москва) Вячеслав Григорьевич Петряков.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 12 сентября 2019 14:48

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