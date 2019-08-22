НАТО НЕ ИНТЕРЕСНО ЧЛЕНСТВО ГРУЗИИ БЕЗ АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ — АПАТУРАЙ

Сухум. 12 сентября 2019. Абхазия-Инфором. Идея о вступлении Грузии в НАТО без распространения пятой статьи устава Североатлантического альянса на Абхазию и Южную Осетию сегодня не вызывает интереса, заявил спецпредставитель генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.

«Я видел дискуссию в Грузии о вступлении Грузии в альянс так, чтобы пятая статья не распространялась на два региона. На мой взгляд, обсуждение этого вопроса сегодня не имеет смысла. Я не вижу интереса в НАТО к обсуждению этого вопроса. Я также не верю, что в нынешних условиях международной безопасности эта идея является своевременной. Посольство Грузии в НАТО активно поддерживает „больше Грузии в НАТО и больше НАТО в Грузии“, что охватывает четкие и конкретные идеи. Атлантический совет НАТО совсем скоро будет в Грузии, чтобы обсудить пути углубления нашего сотрудничества, в том числе будет рассматриваться помощь Грузии в реформах, которые помогут Грузии подготовиться к членству в НАТО», — публикует перевод поста Аппатурая в социальной сети «Фейсбук» EADaily.