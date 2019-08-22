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Абхазия Информ

НАТО НЕ ИНТЕРЕСНО ЧЛЕНСТВО ГРУЗИИ БЕЗ АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ — АПАТУРАЙ

Новости Четверг, 12 сентября 2019 16:47
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НАТО НЕ ИНТЕРЕСНО ЧЛЕНСТВО ГРУЗИИ БЕЗ АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ — АПАТУРАЙ

Сухум. 12 сентября 2019. Абхазия-Инфором. Идея о вступлении Грузии в НАТО без распространения пятой статьи устава Североатлантического альянса на Абхазию и Южную Осетию сегодня не вызывает интереса, заявил спецпредставитель генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.

«Я видел дискуссию в Грузии о вступлении Грузии в альянс так, чтобы пятая статья не распространялась на два региона. На мой взгляд, обсуждение этого вопроса сегодня не имеет смысла. Я не вижу интереса в НАТО к обсуждению этого вопроса. Я также не верю, что в нынешних условиях международной безопасности эта идея является своевременной. Посольство Грузии в НАТО активно поддерживает „больше Грузии в НАТО и больше НАТО в Грузии“, что охватывает четкие и конкретные идеи. Атлантический совет НАТО совсем скоро будет в Грузии, чтобы обсудить пути углубления нашего сотрудничества, в том числе будет рассматриваться помощь Грузии в реформах, которые помогут Грузии подготовиться к членству в НАТО», — публикует перевод поста Аппатурая в социальной сети «Фейсбук»  EADaily.

Накануне в ходе конференции в Тбилиси бывший генсек НАТО Андерс фог Расмуссен заявил, что в Грузии могут начать дискуссии о том, желают ли граждане страны вступления в НАТО по такому механизму, согласно которому пятая статья устава НАТО о коллективной самообороне охватит лишь контролируемую правительством Грузии территорию. Как подчеркнул Расмуссен, на этот же вопрос должны ответить и в самом Североатлантическом альянсе.

Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось с 1994 года, когда Грузия стала участницей программы PfP. Сотрудничество Грузии и НАТО активизировалось после «Революции роз» и прихода к власти Михаила Саакашвили в 2004 году. На саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году Тбилиси получил заверения о членстве в Североатлантическом альянсе при условии соответствия стандартам НАТО, но прогресса по сей день нет. Тем не менее в сентябре 2014 года в ходе саммита НАТО в Уэльсе стороны утвердили SNGP, который должен был содействовать Грузии в ее стремлении к членству в Североатлантическом альянсе. В рамках Существенного пакета 27 августа 2015 года на территории Национального учебного центра «Крцаниси» Минобороны Грузии был открыт Совместный центр тренировок и оценок Грузии и НАТО (JTEC), который обеспечивает современные возможности обучения для Вооруженных сил Грузии, стран-членов НАТО и стран-партнеров.

Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2019/09/12/nato-ne-interesno-chlenstvo-gruzii-bez-abhazii-i-yuzhnoy-osetii-apaturay

Прочитано 1 раз Последнее изменение Четверг, 12 сентября 2019 16:49

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