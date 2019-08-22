РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ КВИЦИНИА НА РЕШЕНИЕ ЦИК СОСТОИТСЯ В ВЕРХОВНОМ СУДЕ 17 СЕНТЯБРЯ

Сухум. 13 сентября 2019. Абхазия-Информ. В четверг, 13 сентября, Верховный суд РА определил дату заседания по иску бывшего кандидата в президенты Алхаса Квициниа о признании незаконности решения Центральной избирательной комиссии итогов президентских выборов. Рассмотрение иска по существу состоится во вторник,17 сентября, в 11:00.

11 сентября 2019 года в Верховный суд Республики Абхазия поступило административное исковое заявление от кандидата в Президенты Республики Абхазия Алхаса Квициния с просьбой признать незаконным и недействительным решение Центральной избирательной комиссии РА (Протокол №21 от 09.09.2019 года ЦИК РА) об итогах выборов Президента Республики Абхазия.

Верховный суд Республики Абхазия под председательством судьи Генри Гамисония в составе судей Рауля Пачулия и Оксаны Пилия принял к производству исковое заявление кандидата в Президенты Республики Абхазия Алхаса Квициния и возбудил по нему административное дело.

13 сентября состоялось предварительное заседание. Судья Генри Гамисония озвучил права и обязанности лиц, участвующих в судебном деле, а также журналистов, освещающих судебный процесс. Был утвержден регламент.

Гамисония также сообщил о том, что судья Анри Барциц, включенный первоначально в состав судебной коллегии, заявил о самоотводе ввиду родственных отношений с истцом Алхасом Квициниа и избранным вице-президентом Асланом Барциц.

Начальник гражданско-судебного отдела Генпрокуратуры РА Елена Читанава попросила суд пригласить на следующее заседание в качестве свидетелей членов Центризбиркома Тамаза Гогия, Руслана Пантия, Ануш Хаджикян и Вячеслава Квеквескири. Суд удовлетоврил это ходатайство.

Сторона истца выступила с повторным ходатайством о применении меры предварительной защиты иска, а именно - приостановлении решения ЦИК об итогах выборов.

"Поскольку исполнение решения Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия о признании избранным одного из кандидатов может привести к необратимым последствиям, а именно вступлению данного кандидата в должность, мы просим суд приостановить действие данного решения", – объяснил представитель Алхаса Квициниа Гарегин Митин. В свою очередь представитель ЦИК Дмитрий Шамба выступил с возражением против удовлетворения ходатайства о применении меры предварительной защиты иска, так как решение ЦИК вступает в силу на 30-ый день. Представитель прокуратуры также не увидела основания для применения меры предварительной защиты.

Суд, посовещавшись на месте, решил отказать стороне истца в ходатайстве.

Суд, несмотря на возражение представителей кандидата в президенты Алхаса Квициниа, удовлетворил ходатайство о привлечении в качестве свидетелей членов ЦИК с правом совещательного голоса Руслана Чагава и Беслана Авидзба, представлявших соответственно интересы Квициниа и Хаджимба в Центризбиркоме.

Предложение суда о привлечении в качестве свидетелей кандидата в вице-президенты Дмитрия Дбара и избранного вице-президента Аслана Барциц не нашло поддержки у представителей сторон.

Депутат Батал Табагуа, представляющий в суде интересы Алхаса Квициниа, выразил недоумение по поводу большого количества охраны в суде и вокруг здания суда.

Согласно статье 18 закона о выборах президента Верховный суд должен принять решение не позднее чем в десятидневный срок со дня подачи жалобы. Право обжалования решения об итогах выборов принадлежит кандидатам в Президенты Республики Абхазия.

11 сентября