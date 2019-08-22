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Абхазия Информ

КАБМИН РФ ОДОБРИЛ ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ С АБХАЗИЕЙ О МОДЕРНИЗАЦИИ ВС РЕСПУБЛИКИ

Новости Пятница, 13 сентября 2019 14:37
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев постановил представить президенту Владимиру Путину предложение о подписании указанного соглашения

Сухум. 13 сентября 2019. Абхазия-Информ. Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил проект соглашения между РФ и Абхазией о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил Абхазии и постановил представить его президенту РФ Владимиру Путину для подписания. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации, сообщает ТАСС.

"Одобрить представленный Министерством иностранных дел РФ и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с Абхазской стороной проект соглашения между РФ и Республикой Абхазия о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил Республики Абхазия", - говорится в документе.

Также премьер постановил представить президенту РФ Владимиру Путину предложение о подписании указанного соглашения.

Военное сотрудничество РФ и Абхазии

Военное сотрудничество двух стран официально было начато с момента признания Россией Абхазии как независимого государства. Оно начало развиваться после агрессии Грузии против Абхазии и Южной Осетии в августе 2008 года. Российские миротворцы принудили к миру грузинские войска, тем самым гарантировав безопасность граждан двух не признанных тогда республик. После отражения агрессии на территории Абхазии и Южной Осетии были сформированы две военные базы Вооруженных сил России для гарантии безопасности республик в будущем.

Источник: https://tass.ru/politika/6883530

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 13 сентября 2019 14:48

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