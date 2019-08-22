КАБМИН РФ ОДОБРИЛ ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ С АБХАЗИЕЙ О МОДЕРНИЗАЦИИ ВС РЕСПУБЛИКИ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев постановил представить президенту Владимиру Путину предложение о подписании указанного соглашения
Сухум. 13 сентября 2019. Абхазия-Информ. Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил проект соглашения между РФ и Абхазией о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил Абхазии и постановил представить его президенту РФ Владимиру Путину для подписания. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации, сообщает ТАСС.
"Одобрить представленный Министерством иностранных дел РФ и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с Абхазской стороной проект соглашения между РФ и Республикой Абхазия о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил Республики Абхазия", - говорится в документе.
Также премьер постановил представить президенту РФ Владимиру Путину предложение о подписании указанного соглашения.
Военное сотрудничество РФ и Абхазии
Военное сотрудничество двух стран официально было начато с момента признания Россией Абхазии как независимого государства. Оно начало развиваться после агрессии Грузии против Абхазии и Южной Осетии в августе 2008 года. Российские миротворцы принудили к миру грузинские войска, тем самым гарантировав безопасность граждан двух не признанных тогда республик. После отражения агрессии на территории Абхазии и Южной Осетии были сформированы две военные базы Вооруженных сил России для гарантии безопасности республик в будущем.
Источник: https://tass.ru/politika/6883530
Последнее от
- 17 СЕНТЯБРЯ В ВЕРХОВНОМ СУДЕ СОСТОИТСЯ РАССМОТРЕНИЕ ПО СУЩЕСТВУ ИСКА КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ АЛХАСА КВИЦИНИА
- РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ КВИЦИНИА НА РЕШЕНИЕ ЦИК СОСТОИТСЯ В ВЕРХОВНОМ СУДЕ 17 СЕНТЯБРЯ
- НАТО НЕ ИНТЕРЕСНО ЧЛЕНСТВО ГРУЗИИ БЕЗ АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ — АПАТУРАЙ
- В ОКТЯБРЕ В АБХАЗИИ БУДЕТ ПРОВЕДЕН КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ «РУССКИЙ ЯЗЫК – ШАГ В БУДУЩЕЕ К ДОСТИЖЕНИЯМ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КУЛЬТУРЫ»
- ПОСЛЕДНЯЯ РУССКАЯ ДЕРЕВНЯ АБХАЗИИ ЖИВЕТ БЕЗ СМАРТФОНОВ НАД ОБЛАКАМИ