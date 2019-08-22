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Абхазия Информ

17 СЕНТЯБРЯ В ВЕРХОВНОМ СУДЕ СОСТОИТСЯ РАССМОТРЕНИЕ ПО СУЩЕСТВУ ИСКА КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ АЛХАСА КВИЦИНИА

Новости Пятница, 13 сентября 2019 15:10
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17 СЕНТЯБРЯ В ВЕРХОВНОМ СУДЕ СОСТОИТСЯ РАССМОТРЕНИЕ ПО СУЩЕСТВУ ИСКА КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ АЛХАСА КВИЦИНИА

 

Сухум. 13 Сентября 2019. Абхазия-ИНформ.  Рассмотрение дела по иску Алхаса Квициниа по существу назначено на 17 сентябряСегодня, 13 сентября 2019 года в Верховном суде Республики Абхазия состоялось предварительное судебное заседание под председательством судьи Генри Гамисония в составе судей Рауля Пачулия и Оксаны Пилия, на котором суд установил участников судебного разбирательства.

Интересы истца Алхаса Квициниа в суде представляют юристы Батал Табагуа и Гарегин Митин.

Интересы ответчика - ЦИК Республики Абхазия представляет член ЦИК Дмитрий Шамба, а заинтересованного лица – избранного Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба - Валерий Агрба. К разбирательству дела судом также привлечены представители Генеральной прокуратуры Елена Читанава и Даур Амичба.

В стадии подготовки дела к судебному разбирательству представителями истца было заявлено повторное ходатайство о применении мер предварительной защиты по административному исковому заявлению – приостановлении действия Решения Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия (протокол №12 от 09.09.2019г.), в удовлетворении которого суд совещаясь на месте отказал.

Привлеченными к судебному разбирательству прокурорами было заявлено ходатайство о вызове в суд Председателя ЦИК Республики Абхазия Тамаза Гогия и членов ЦИК Вячеслава Квеквескири, Рауля Пантия и секретаря ЦИК Ануш Ходжикян, которое судом было удовлетворено.

Судом также было удовлетворено ходатайство стороны ответчика о вызове в суд членов ЦИК Республики Абхазия с правом совещательного голоса от кандидатов в президенты Республики Абхазия Рустама Чагава и Авидзба Беслана.

Суд проинформировал участников процесса о том, что первоначально поступившее заявление было адресовано судьям Генри Гамисония, Раулю Пачулия и Анри Барциц, однако в связи с заявлением последнего о невозможности участия ввиду родственных отношений с лицами, участвующими в административном судопроизводстве, Председателем Верховного суда РА вместо судьи Анри Барциц была включена в состав судебной коллегии судья Верховного суда Оксана Пилия.

По итогам предварительного судебного заседания суд назначил дату судебного заседания, которое состоится 17 сентября 2019 года в 11:00 часов в здании Верховного суда РА.

Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 13 сентября 2019 15:24

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