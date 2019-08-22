ПАРТИЯ «АМЦАХАРА»: МНЕНИЯ КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЮРИДИЧЕСКИМ ДОКУМЕНТОМ И НЕ МОГЛИ ВЛИЯТЬ НА ПРИНЯТИЕ ЦИКОМ РЕШЕНИЯ ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ

«Ряд депутатов Народного Собрания – Парламента РА сделали Обращение к политическим организациям в связи с прошедшими выборами Президента Республики Абхазия, в котором дают оценку прошедшим выборам и решению ЦИК по итогам голосования, и призывают «общественные силы воздержаться от высказываний и действий, которые могут привести к обострению ситуации в стране».

Говоря о том, что выборы прошли в полном соответствии с выборным законодательством и в соответствии с международными нормами, парламентарии слукавили. Во время предвыборной кампании, да и в день самих выборов, шел повсеместный подкуп избирателей и давление на них. Мы стали свидетелями и того, как вовсю использовался административный ресурс, как шло бетонирование страны, в ходе избирательного процесса имели место нарушения, подобные тем, как на избирательном участке г. Черкесска, когда была пресечена попытка голосования по паспорту старого образца.

Озвучивая, что кандидаты в президенты Алхас Квициниа и Рауль Хаджимба «предложили ЦИК одинаковое видение положений статьи 19 Конституционного закона Республики Абхазия «О выборах Президента Республики Абхазия», депутаты не сочли нужным пояснить, в какой ситуации было принято подобное решение. За разъяснением статьи ЦИК обратился в Парламент, но, к сожалению, от депутатов не удалось получить ответа по причине того, что парламентарии ушли в отпуске и не посчитали нужным приступить к своим прямым обязанностям. В связи с этим часть ответственности за ситуацию с подсчетом голосов напрямую лежит и на самих депутатах. То, что касается мнения обоих кандидатов по этому вопросу, то это не является юридическим документом и не могло повлиять на принятие ЦИКом решения. Как известно, кандидатом в президенты Алхасом Квициниа было отозвано это письмо.

9 сентября 2019 года Центральная избирательная комиссия Республики Абхазия объявила официальные итоги повторного голосования по выборам Президента Республики Абхазия и объявила победителем Рауля Хаджимба.

Мы по-прежнему считаем, что итоги второго тура голосования не могут быть признаны, так как ни один из кандидатов не набрал нужное количество голосов избирателей, чтобы быть избранным.

В связи с тем, что ЦИК сам нарушил Конституционный закон «О выборах Президента Республики Абхазия», считаем, что перекладывать вину за незаконные и неправомерные решения на партийцев, некорректно и неправильно. Никогда ни политическая партия «Амцахара», ни ее председатель Алхас Квициниа не призывали к каким-либо противоправным действиям и нарушению законов. Как известно, решения, принимаемые в нарушении законов и Конституции, всегда приводили к дестабилизации общественно-политической ситуации.

Во избежание дестабилизации и напряженности в стране призываем наших сограждан, прежде всего молодежь, к сдержанности и спокойствию.

Обращаемся к компетентным органам осознать всю меру своей ответственности перед народом за последствия нарушения ими законов.

Сухум, 14 сентября 2019 г.

Политсовет партии «Амцахара»