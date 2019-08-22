«Объем внешнеторгового оборота за 8 месяцев 2019 года составил 16,5 млрд рублей. Это на 1,7 миллиардов рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Экспорт составил 4 млрд рублей (за аналогичный период 2018 г. – 3,2 млрд рублей); импорт – 12,5 млрд рублей (за 8 месяцев 2018 г. – 11,6 млрд рублей). Рост товарооборота по сравнению с прошлым годом составил 11,6%. В целом по начисленным платежам план на 8 месяцев выполнен на 101,3 %. За исключением таможенной пошлины по экспорту – 94%, и НДС – 90%, все остальные платежи перевыполнены. На невыполнение плана по НДС повлияла в том числе акцизная продукция, средняя стоимость которой планировалась 22 рубля, но по факту оказалась 16 рублей 84 копейки», – сообщил Беслан Цвинария.

Заместитель министра по налогам и сборам Геннадий Ардзинба сообщил о том, что во всех районах, за исключением Гагрского и Гудаутского, плановые показатели выполнены. Он также выразил уверенность, что плановые показатели будут выполнены к концу текущего месяца.

Министр финансов Джансух Нанба проинформировал участников заседания о показателях поступлений в государственный бюджет.

«За 8 месяцев 2019 года в государственный бюджет поступило 6 млрд 74 млн рублей, что на 1 млрд 56 млн рублей больше показателей прошлого года. В части собственных средств в 2019 году в государственный бюджет поступило 3 млрд 169 млн рублей, что больше на 266 миллионов рублей по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В части поступления российской финансовой помощи в 2019 году за 8 месяцев поступило 2 млрд 905 млн рублей. Несмотря на фактическое превышение поступивших доходов за 8 месяцев, есть момент невыполнения плановых показателей. Из плановых показателей, утвержденных на 8 месяцев, общее исполнение по государственному бюджет составляет 97%. Тенденция превышения фактических поступлений доходов к соответствующему периоду прошлого года в августе у нас показала отрицательный результат. Если сравнивать август 2019 и 2018 годов, мы не добрали порядка 70 миллионов рублей. За прошедший период сентября тенденция сохраняется, очень надеемся, что до конца этого месяца ситуация выправится», – сообщил Джансух Нанба.

Глава государства подчеркнул необходимость качественного выполнения своих функций каждым государственным ведомством.

«Выборы закончились и нужно работать дальше. До начала избирательной кампании бюджетные показатели у нас были нормальными. Те цифры, которые мы с вами видим сегодня, свидетельствуют о слабой работе в течение месяца. Все были заняты, все ударились в политику. Нужно возвращаться в рабочее состояние, и спрос будет соответствующим», - предупредил Рауль Хаджимба.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров РА.