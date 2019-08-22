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Абхазия Информ

ГРАЖДАНСКИЕ АКТИВИСТЫ ПРЕДЛАГАЮТ ХАДЖИМБА И КВИЦИНИА ПОДПИСАТЬ МЕМОРАНДУМ О МЕРАХ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКОГО КРИЗИСА В АБХАЗИИ

Новости Среда, 18 сентября 2019 17:18
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ГРАЖДАНСКИЕ АКТИВИСТЫ ПРЕДЛАГАЮТ ХАДЖИМБА И КВИЦИНИА ПОДПИСАТЬ МЕМОРАНДУМ О МЕРАХ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКОГО КРИЗИСА В АБХАЗИИ

 

Сухум 18 сентября 2019. Абхазия-Информ. В целях содействия выходу из сложившийся сложной внутриполитической ситуации Алхас Тхагушев, Астамур Тания, Арда Инал-Ипа и Лиана Кварчелия подготовили проект меморандума, который был направлен Раулю Хаджимба и Алхасу Квициниа.

Авторы меморандума считают, что «независимо от решения Верховного Суда, для прекращения перманентного противостояния стороны должны достичь компромисса не просто на основе распределения должностей, а для осуществления реформы государственной власти и управления».

«Реформы, направленные на оздоровление конкурентной среды, повышение роли и ответственности партий и усиление подотчетности власти – это способ выйти из затяжного кризиса. Предлагаемый проект, безусловно, не является догмой. Мы надеемся, что он послужит стимулом для незамедлительного начала содержательного разговора и выработки конкретных решений», - заявляют авторы проекта.

МЕМОРАНДУМ О МЕРАХ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКОГО КРИЗИСА

Понимая остроту политического кризиса, усугубившегося в результате президентских выборов,

осознавая невозможность преодоления затяжного кризиса в рамках существующей системы государственного управления, не соответствующей масштабу стоящих перед страной задач,

признавая важность обеспечения стабильности в стране и соблюдения конституционных прав граждан,

осознавая ответственность перед обществом и исходя из стремления наладить прочный содержательный диалог,

основываясь на необходимости соблюдения всех правовых норм, в первую очередь, решения Верховного Суда,  

берем на себя обязательство незамедлительно приступить к осуществлению конституционной реформы, предполагающей:

1.       Введение смешанной избирательной системы формирования Народного Собрания – Парламента РА.

2.       Формирование правительства парламентским большинством.

3.       Отнесение к компетенции правительства формирования социально-экономического блока, к компетенции президента - внешней политики, обороны и безопасности.

Данная система обсуждается и утверждается в течение 6 месяцев с момента подписания данного Меморандума и вступает в силу после выборов нового состава Парламента в 2022 году, избираемого на основе конституционных поправок, упомянутых в пункте 1.

До вступления в действие конституционных поправок, в целях совместного проведения реформ, укрепления взаимного доверия и повышения взаимной ответственности на должность премьер-министра назначается представитель оппозиции, которому предоставляется право формирования социально-экономического блока правительства. Этот принцип действует вне зависимости от решения суда и прихода к власти той или иной команды.

Признавая ведущую роль Парламента в реализации вышеизложенных принципов, призываем народных избранников незамедлительно приступить к работе по реформированию Конституции РА.

В связи с тем, что реализация изложенных выше неординарных шагов требует участия широкой общественности, призываем политические партии, гражданские организации и общественных лидеров поддержать настоящий Меморандум.

Прочитано 17 раз Последнее изменение Среда, 18 сентября 2019 17:30

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