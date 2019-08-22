ГРАЖДАНСКИЕ АКТИВИСТЫ ПРЕДЛАГАЮТ ХАДЖИМБА И КВИЦИНИА ПОДПИСАТЬ МЕМОРАНДУМ О МЕРАХ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКОГО КРИЗИСА В АБХАЗИИ

Сухум 18 сентября 2019. Абхазия-Информ. В целях содействия выходу из сложившийся сложной внутриполитической ситуации Алхас Тхагушев, Астамур Тания, Арда Инал-Ипа и Лиана Кварчелия подготовили проект меморандума, который был направлен Раулю Хаджимба и Алхасу Квициниа.

Авторы меморандума считают, что «независимо от решения Верховного Суда, для прекращения перманентного противостояния стороны должны достичь компромисса не просто на основе распределения должностей, а для осуществления реформы государственной власти и управления».

«Реформы, направленные на оздоровление конкурентной среды, повышение роли и ответственности партий и усиление подотчетности власти – это способ выйти из затяжного кризиса. Предлагаемый проект, безусловно, не является догмой. Мы надеемся, что он послужит стимулом для незамедлительного начала содержательного разговора и выработки конкретных решений», - заявляют авторы проекта.

МЕМОРАНДУМ О МЕРАХ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКОГО КРИЗИСА