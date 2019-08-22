АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПРЕДЛАГАЕТ ХАДЖИМБА И КВИЦИНИА ВЫСТУПИТЬ ОДНОЙ КОМАНДОЙ НА НОВЫХ ВЫБОРАХ

Александр Анкваб предлагает Хаджимаб и Квициниа «во избежание любых осложнений, принять исключительно важное решение: отказаться от итогов голосования, отозвать судебный иск, объединить своих сторонников и выступить одной командой на новых выборах – Р.Д. Хаджимба кандидатом в Президенты, А.А. Квициниа – кандидатом в Вице-президенты».

Сухум. 18 сентября 2019 г. Абхазия-Информ. В связи с ситуацией, сложившейся в стране, экс-президент Абхазии Александр Анкваб выступил с обращением к Раулю Хаджимба и Алхасу Квициниа.

Уважаемый Рауль Джумкович,

Уважаемый Алхас Алексеевич,

обращаюсь к вам в связи со сложившейся вокруг итогов выборов Президента Республики Абхазия ситуацией.

Результаты второго тура голосования оспорены одной из сторон в судебном порядке. Однако, и я в этом убеждён, любое решение суда не будет принято либо истцом, либо ответчиком. За этим последует череда новых исковых обращений, но каждый принятый по ним вердикт вновь и вновь будет вызывать неприятие не только вами, но, что очень важно, многочисленными вашими сторонниками. В конечном счёте, это снова обернётся противостоянием внутри общества.

Нисколько не сомневаюсь, что каждый из вас избирался, преследуя самые благие намерения – достичь общественного согласия, реализовать свой потенциал в тяжёлой работе по развитию государства. Именно этого хотят и ваши сторонники, и в целом народ Абхазии.

За вас проголосовало в общей сумме более половины избирателей (61,7%), внесённых в списки. Значительная часть граждан не голосовала вообще (34%), или проголосовала против обоих кандидатов (3,7%). Но все они вместе – ваши соотечественники, вполне справедливо ожидающие лучшей жизни, уставшие от повторяющихся политических встрясок, непреходящей напряженности и, без преувеличения, озлобленности.

По моему убеждению, складывающаяся ситуация не может быть разрешена исключительно правовыми инструментами, она требует и политических решений.

Поэтому прошу вас, уважаемые Рауль Джумкович и Алхас Алексеевич, оценить перспективы, возможное развитие событий и, во избежание любых осложнений, принять исключительно важное решение: отказаться от итогов голосования, отозвать судебный иск, объединить своих сторонников и выступить одной командой на новых выборах – Р.Д. Хаджимба кандидатом в Президенты, А.А. Квициниа – кандидатом в Вице-президенты.

Уверен, что такой ваш совместный выбор будет достойно оценён обществом и незамедлительно снимет серьёзное напряжение во взаимоотношениях между людьми – коллегами, соседями, родственниками...

Этот груз не менее, если не более, тяжек, чем экономические, социальные проблемы, криминогенная обстановка в стране. Он будет давить на всех постоянно, и в будни, и в праздники, и днем, и ночью. От этого надо избавиться общими усилиями, и такими политически выверенными действиями в том числе.

Вы это можете сделать. Должен сказать, что преодоление закономерной в таких случаях гордости каждого за свой успех – качество ответственных политиков. Сделайте вашу личную победу победой всеобщей, всего народа, а история воздаст вам должное.

А. Анкваб,

экс-Президент Республики Абхазия

18.09.2019 г.