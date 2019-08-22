АЛХАС КВИЦИНИА: «МЫ УЧАСТВОВАЛИ В ВЫБОРАХ РАДИ ПРОВЕДЕНИЯ РЕАЛЬНЫХ РЕФОРМ, В КОТОРЫХ НУЖДАЕТСЯ НАША СТРАНА»

«Я не хотел на суд общественности выносить подробности моей встречи с Раулем Хаджимба, так как считаю ее нерезультативной. Однако после его вчерашнего выступления считаю необходимостью внести некоторую ясность. Эта встреча, которая состоялась по инициативе Хаджимба, лично мне показала, что президент на самом деле не понял, чего я хочу. Возможно, он решил, что речь идет о моем трудоустройстве. Он предложил мне занять должность вице-премьера. Он до сих пор не понял, что мы участвовали в выборах ради проведения реальных реформ, в которых нуждается наша страна. Он должен понять, что без них не будет будущего у нашего государства», - заявил Квициниа.

Сухум 18 сентября 2019. Абхазия-Информ. Председатель политической партии «Амцахара» Алхас Квициниа выступил с заявлением, в котором посчитал необходимым высказать свою позицию по сложившейся ситуации в стране после повторного голосования по выборам президента и обжалования им решения ЦИК в Верховном суде.

Считаю необходимым высказать свою позицию по сложившейся ситуации в стране после повторного голосования по выборам президента и обжалования мною решения ЦИК в Верховном суде.

Вызывают серьезную озабоченность действия Верховного суда, который уже на начальной стадии судебного разбирательства допускает серьезные нарушения закона и процедуры формирования состава суда. Несмотря на законные аргументы наших представителей, первый заместитель председателя Верховного суда Омар Берулава отказал в отводе судей. Мы понимаем, что по закону правом принятия решения по отводу обладает, как председатель Верховного суда, так и его заместители. При этом прекрасно понимаем, почему именно на Берулава была возложена «честь» решения данного вопроса. Председатель Верховного суда Манана Делба, как профессиональный юрист, понимает, что наше требование законное, и оно должно быть удовлетворено. Омар Берулава помнит, кому он обязан тем, что с нарушением закона попал в Верховный суд, и, самое главное, для чего он туда попал. Присутствие на суде депутата Парламента Валерия Агрба и первого заместителя Руководителя Администрации Президента Дмитрия Шамба - сигнал для Берулава для принятие «нужного» решения. При таком раскладе не сложно предугадать, каким будет решение суда по нашему иску.

Однако я по-прежнему верю в справедливость и здравый смысл. Верю в нашу государственность, ради которой сложили головы тысячи сынов и дочерей Абхазии. Я надеюсь, что при принятии решения судьи будут помнить и это. На них сегодня лежит огромная ответственность - ответственность за судьбу страны, за ее престиж, за торжество закона.

Хочу также прокомментировать слова Рауля Хаджимба, который, выступая перед своими сторонниками, спешно собранными для своей защиты в день заседания суда, заявил, что никак е может понять, чего хочет Квициниа. Это не удивительно. Возможно, человеку, пришедшему к власти путем государственного переворота и желающему продлить свою власть незаконно, сложно понять человека, который отстаивает нормы Конституции и закона. Все, что хочет Алхас Квициниа, четко прописано в исковом заявлении в Верховный суд. Если Хаджимба до сих пор не понял, что Алхас Квициниа хочет только соблюдения закона, вряд ли когда-либо поймет.

Я не хотел на суд общественности выносить подробности моей встречи с Раулем Хаджимба, так как считаю ее нерезультативной. Однако после его вчерашнего выступления считаю необходимостью внести некоторую ясность. Эта встреча, которая состоялась по инициативе Хаджимба, лично мне показала, что президент на самом деле не понял, чего я хочу. Возможно, он решил, что речь идет о моем трудоустройстве. Он предложил мне занять должность вице-премьера. Он до сих пор не понял, что мы участвовали в выборах ради проведения реальных реформ, в которых нуждается наша страна. Он должен понять, что без них не будет будущего у нашего государства.

Это я не понял, чего хотел Хаджимба. Я думал, что на встрече речь пойдет о путях выхода из политического кризиса и объединении нашего народа, а не о моем трудоустройстве. Я предлагаю Раулю Хаджимба подарить предлагаемую мне должность вице-премьера одному из тех, кто яростно защищает его и его попытку незаконно продлить свою власть.

Я по-прежнему выражаю надежду на то, что Верховный суд примет законное решение. При таком подходе не будет ни проигравшего, ни победителя. Если победит закон, победит государство.

Сухум, 18 сентября 2019 г.