ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СУДА ОМАР БЕРУЛАВА ОТКАЗАЛ В УДОВЛЕТВОРЕНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ОТВОДЕ СОСТАВА СУДА, РАССМАТРИВАЮЩЕГО АДМИНИСТРАТИВНОЕ ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ АЛХАСА КВИЦИНИА

Сухум. 18 сентября 2019. Абхазия-Информ . 18 сентября определением первого заместителя председателя Верховного суда РА Омара Берулава отказано в удовлетворении заявления представителя истца об отводе всему составу суда (Генри Гамисония, Раули Пачулия, Оксана Пилия), рассматривающему административное исковое заявление кандидата в Президенты Республики Абхазия Алхаса Квициниа о признании незаконным и недействительным решения Центральной избирательной комиссии РА (протокол №21 от 09.09.2019 г.) об итогах выборов Президента.

Как сообщает пресс-служба Верховного суда, "согласно определению, действия председателя суда по замене одного судьи на другого в ходе распределения дела в предусмотренный законом срок (однодневный) нельзя рассматривать как рассмотрение заявления об отводе либо самоотводе, так как еще не было полностью завершено формирование состава суда, и судьи не приняли дело к рассмотрению".

Действия, связанные с заменой судьи Анри Барциц на судью Оксану Пилия председателем Верховного суда были совершены в однодневный срок с момента поступления искового заявления, как это предусматривает процессуальное законодательство, из чего следует вывод, о том, что председателем не были допущены нарушения закона при формировании состава суда.

17 сентября 2019 года адвокатом истца Алхаса Квициниа Ингой Габилая было сделано заявление об отводе всего состава суда, рассматривающего административное дело по первой инстанции.

Основаниями для отвода состава суда, по мнению адвоката. является нарушение норм процессуального законодательства, а именно статьи 36 Кодекса РА об административном судопроизводстве, которая предусматривает формирование состава суда, при замене судьи Анри Барциц на судью Оксану Пилия, а также неоднократный отказ в удовлетворении мер предварительной защиты - приостановления действия оспариваемого решения ЦИК РА.

Судебное разбирательство по административному исковому заявлению кандидата в президенты Алхаса Квициния назначено на 19 сентября в 11:00 часов в здании Верховного суда РА.