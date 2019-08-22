ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ХАДЖИМБА В СУДЕ ВАЛЕРИЙ АГРБА ВЫСТУПИЛ С ВОЗРАЖЕНИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТВОДЕ СОСТАВУ СУДА, РАССМАТРИВАЮЩЕГО АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ИСК КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ АЛХАСА КВИЦИНИА

17 сентября в Верховном суде РА под председательством судьи Генри Гамисония в составе судей Рауля Пачулия и Оксаны Пилия началось судебное разбирательство по административному исковому заявлению – о признании незаконным и недействительным решения Центризбиркома РА (протокол № 21 от 09.09.2019 г.) об итогах выборов Президента Республики Абхазия .

Сухум. 18 сентября. Абхазия-Информ. Председатель парламентского комитета по государственно-правовой политике Валерий Агрба, выступающий в качестве представителя заинтересованного лица (избранного президента Рауля Хаджимба - ред. АИ) на заседаниях суда по административному иску кандидата в президенты Алхаса Квициниа направил на имя председателя Верховного суда Мананы Делба возражение на заявление об отводе всему рассматривающему административное дело составу суда.

Адвокат истца - кандидата в президенты Алхаса Квициниа Инга Габилая заявила отвод всему составу суда, рассматривающему административное дело по первой инстанции.

Основанием для отвода адвокат считает нарушение нормы процессуального законодательства, а именно статьи 36 Кодекса об административном судопроизводстве, которая предусматривает формирование состава суда, при замене судьи Анри Барциц на судью Оксану Пилия.

Другим основанием для отвода послужил неоднократный отказ в удовлетворении ходатайства истца о применении предварительных мер защиты, а именно приостановлении действия решения ЦИК РА об итогах президентских выборов, оформленного протоколом №21 от 9 сентября 2019 г.

Валерий Агрба считает заявление адвоката истца об отводе всему составу суда немотивированным и не подлежащим удовлетворению по ряду оснований.

«Представитель истца полагает, что состав суда сформирован с нарушением действующего законодательства на том основании, что первоначально 11 сентября 2019 года Председатель Верховного суда Республики Абхазия своей резолюцией отписала данное административное исковое заявление Гамисония Г.Г., Пачулия Р.А., Барциц А.В. ​

В тот же день, 11 сентября 2019 года, Председатель Верховного суда включила в состав коллегии вместо Барциц А.В. судью Пилия О.В. Сформированным составом коллегии из судей Гамисония Г.Г., Пачулия Р.А., Пилия О.В. было вынесено определение «О принятии административного искового заявления к производству и подготовке дела к судебному разбирательству».

Необходимо отметить, что сформированный состав судей, проверив на предмет соответствия данного административного искового заявления требованиям статьи 132 Кодекса РА об административном судопроизводстве установил, что оснований, предусмотренных статьями 135 и 136 указанного Кодекса для отказа в принятии искового заявления или его возвращения, а также разбирательства данного административного дела в закрытом заседании нет.

Важным обстоятельством является тот факт, что коллегия в составе судей Гамисония Г.Г., Пачулия Р.А., Пилия О.В. была сформирована в день подачи искового заявления, т.е. 11 сентября 2019 года, и до принятия дела к производству этим же составом. Данные обстоятельства опровергают доводы истца о том, что председатель Верховного суда нарушила статьи 25, 36 и 37 КРАоАС.

Утверждая, что судья Барциц А.В. заявил самоотвод, представителю истца следовало бы понимать очевидную разницу между докладной и заявлением о самоотводе в соответствии с нормами КРАоАС. В заключительной части докладной судья Барциц А.В. просит Председателя Верховного суда отстранить его от участия в деле и включить в состав коллегии другого судью, так как дело в производство им еще не принято.

Судья Барциц А.В. на протяжении 10 лет являясь заместителем Председателя Верховного суда, чья квалификация не вызывает сомнения, на момент подачи докладной 11 сентября 2019 года преследовал цель донести определенные сведения до Председателя Верховного суда, но никак не заявлял самоотвод, иначе самоотвод являлся бы преждевременным и вне соответствия с нормами КРАоАС поскольку, как было подчеркнуто выше, дело не было принято им к производству. Только в случае непринятия Председателем Верховного суда сведений, содержащихся в докладной судьи Барциц А.В. и не замены его другим судьей, открывались бы основания для заявления о самоотводе судьи. Заявление о самоотводе судьи требует придерживаться определенной формы с указанием соответствующих статьей КРАоАС, что в докладной Барциц А.В. не нашло отражения», - цитирует текст документа госинформагентство «Апсныпресс».

Изложенные в заявлении факты свидетельствуют о том, что Председателем Верховного суда не нарушены требования статьи 43 КРАоАС, считает депутат Валерий Агрба..

Агрба назвал не соответствующими фактическим обстоятельствам слова представителя истца Гарегина Митина о том, что о докладной судьи Анри Барциц ему стало известно в процессе ознакомления с материалами дела только 16 сентября 2019 года.

«…о наличии и содержании указанной докладной всем участникам разбирательства было озвучено судьей Гамисония Г.Г. на предварительном судебном заседании уже 13 сентября 2019 года, в котором и Митин Г.И. принимал участие».- уточняет Агрба.

Агрба не видит правовой логики и в том, что в обоснование отвода всему составу суда приводится довод о «необъективности и пристрастности состава суда по причине неоднократного отклонения ходатайства о применении мер предварительной защиты по административному исковому заявлению».

«Налицо отсутствие правовой логики в доводах представителя истца о причинно-следственной связи между отклонением ходатайств истца о применении мер предварительной защиты и необъективностью, пристрастностью состава суда, рассматривающего административное исковое заявление»,- отмечается в заявлении Агрба.

9 сентября Центризбирком опубликовал окончательные итоги президентских выборов. Рауль Хаджимба, набравший 47,39% голосов избирателей, был объявлен избранным президентом. Его оппонент Алхас Квициниа получил 46,17% голосов избирателей, принимавших участие в повторном голосовании. ​

Фото Медиа-клуба "Апсны-иахьа"