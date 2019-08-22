АЛЕКСЕЙ ДВИНЯНИН: РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ОБОРОНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ СКЛАДЫВАЕТСЯ УСПЕШНО

«Не скрою, что Посольство тесно не вовлечено в экономические дела, но, тем не менее, хотел бы привести несколько данных, которые как нельзя лучше свидетельствуют о нашем довольно значительном торговом обороте и о той финансовой помощи, которую РФ оказывала и продолжает оказывать Абхазии», - сказал дипломат.

Сухум. 17 сентября 2019. Абхазия-Информ. Россия занимает особое место среди торговых партнеров Абхазии. Об этом заявил посол России в Абхазии Алексей Двинянин на пресс-конференции в медиа-агентстве Sputnik Абхазия.

Так, внешнеторговый оборот Абхазии в первом полугодии 2019 года составил 11 млрд 689 млн руб., что выше прошлогоднего на 11%. На долю РФ в первом полугодии 2019 года пришлось 56% от общего объема товарооборота Абхазии.

«Для интереса скажу, что на втором месте по товарообороту следует Турция – 12%, на третьем Молдова – 3%. Основной страной-импортером в Абхазию в первом полугодии 2019 г. оставалась РФ. На её долю пришлось 66% от общего объема импорта»,- уточнил Двинянин. Турция.

По мнению дипломата, успешно реализуется Инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию Абхазии. На 2019 г. в Инвестпрограмму заложено около 1,7 млрд рублей, а на зарплаты бюджетникам был выделен 1 млрд рублей. Россия также выделила 500 млн рублей на укрепление банковской сферы Абхазии.

Двинянин считает весьма позитивным рост собственных поступлений в бюджет Абхазии, ссылаясь на информацию президента РА Р.Д. Хаджимба, озвученную им в ходе одной из последних пресс-конференций.

Успешно складывается, по словам Двинянина, и российско-абхазское сотрудничество в сфере обороны и безопасности.

«У нас заключено большое число соглашений в военной области. Буквально пару недель назад министр обороны РА Мираб Кишмария был в Москве и подписал дополнительное соглашение о финансировании процесса модернизации Вооруженных сил РА», - сказал посол.

По мнению Алексея Двинянина, особого внимания требует тема грузино-абхазской границы.

Двинянин в очередной раз обратил внимание на то, что абхазские журналисты не любят затрагивать тему Грузии.

«Грузия - в любом случае сосед и России, и Абхазии, поэтому необходимо пристально следить, как с военной, так и с политической, гуманитарной и других точек зрения на существование восточного соседа. В этом году в Грузии месяц назад проходили учения НАТО «Проворный дух», в которых участвовали порядка 13 государств - членов НАТО. Нас волнует, что с каждым годом в этих учениях участвует все большее число стран, и они (учения – ред. АИ) приобретают все более наступательный характер. Естественно, это не может не волновать РФ», - сказал он.

Двинянин сообщил, что в ходе Женевских дискуссий российская делегация старается привлекать внимание всех партнеров к этой проблеме.

«Помимо тесного сотрудничества Грузии с НАТО, по нашей информации, развивается тесное взаимодействие Грузии и США в сфере обороны и безопасности. Нам известно, что готовится новое соглашение в этой области между Грузией и США, которое предусматривает размещение американских инструкторов на территории Грузии. В районе «Вазиани» строится крупный военный аэродром «подскока», что, естественно, тоже вызывает большие опасения. Нам приятно, что в сфере обороны и безопасности у нас заключены крайне серьезные и прочные соглашения, которые позволяют двум государствам - России и Абхазии - совместно дать отпор любому врагу», - сказал он.

Двинянин сообщил, что в начале октября состоится 49-ый раунд Женевских дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье.

«Я неоднократно слышал и простых жителей Абхазии, и встречал в прессе вопрос о том, стоит Абхазии тратить деньги на поездки и участвовать в Женевских консультациях. Мой ответ на данный вопрос однозначен: «Стоит!» Почему? Да потому, что Женевские дискуссии на сегодня являются, к сожалению, пока еще единственной международной и многосторонней площадкой для полноценного и равноправного участия делегаций РА на международной арене.

В Женеве обсуждаются две группы вопросов. Это вопросы безопасности и вопросы гуманитарной сферы.

«Если прогресс в обсуждении вопросов безопасности оставляет желать лучшего, хотя в 2009 году нам удалось заключить неформальное соглашение о создании Механизма предотвращения и реагирования на инциденты в районах грузино-югоосетинской и грузино-абхазской границ, то в гуманитарной группе прогресс более очевиден, в частности в том, что касается Абхазии. По моей информации, достигнуты определенные соглашения в экологической сфере, в сфере обмена архивными данными, по другим гуманитарным контактам»,- рассказал российский дипломат.