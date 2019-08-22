АЛЕКСЕЙ ДВИНЯНИН: НАРАБОТАНА СОЛИДНАЯ ДОГОВОРНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ДВУСТОРОННЕГО РОССИЙСКО-АБХАЗСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

«Сегодня очень удачный день для пресс-конференции. 17 сентября исполнилось 11 лет со дня подписания рамочного договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи»,- сказал посол.

Российский дипломат планировал дать пресс-конференцию еще в мае, к годовщине вручения верительных грамот президенту РА Раулю Хаджимба, однако по ряду причин, в том числе и из-за курортного сезона, её пришлось перенести.

Сухум. 17 сентября 2019. Абхазия-Информ . сегодня в мультимедийном центре Sputnik Абхазия посол России в Абхазии Алексей Двинянин дал пресс-конференцию/

Алексей Двинянин отметил и важность подписания 24 ноября 2014 года межгосударственного договора о союзничестве и стратегическом партнерстве между РФ и РА. Договор предусматривал также подписание 13 так называемых секторальных соглашений.

«Сегодня мы можем констатировать, что наработана солидная договорно-правовая база двустороннего сотрудничества. Она насчитывает более 110 документов»,- уточнил дипломат.

Секторальные соглашения в развитие основных положений Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве подписаны в области обороны, безопасности, охраны границ РА, пенсионного, страхового и социального обеспечения, таможенной интеграции, развития науки, культуры, спорта, молодежных и научных контактов.

«Хочу отметить, что при поддержке России в Абхазии реализуются социально значимые мероприятия, направленные на повышение уровня благосостояния и социальной защищенности абхазских граждан. Осуществляется поэтапная индексация зарплат бюджетников, обеспечивается плавное выравнивание уровня пенсионных выплат российским гражданам, живущим в Абхазии, до среднего показателя пенсий в ЮФО РФ. Запущен механизм, регламентирующий порядок регистрации жителей Абхазии, имеющих российское гражданство, в системе обязательного медицинского страхования, а также оказания жителям Абхазии помощи в лечебных учреждениях РФ», - подчеркнул посол Алексей Двинянин.

Он также отметил важность укрепления политического диалога на уровне глав государств.

«Хочу отметить, что за последние пять лет состоялось более 10 встреч на высшем уровне между президентами России и Абхазии Владимиром Путиным и Раулем Хаджимба. И это, не считая многочисленных встреч на разного рода экономических форумах. Регулярно проводятся заседания российско-абхазской межправительственной комиссии»,- сказал посол.

Двинянин дал высокую оценку отлаженному механизму внешнеполитических консультаций по линии МИД РФ и РА.

«Таким образом, можно констатировать, что в политической области у нас действительно налажено отличное союзничество и стратегическое партнерство», - сказал посол.