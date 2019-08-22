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Абхазия Информ

11 ЛЕТ НАЗАД АБХАЗИЯ И РОССИЯ ПОДПИСАЛИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОГОВОР О ДРУЖБЕ, СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ

Новости Вторник, 17 сентября 2019 16:07
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11 ЛЕТ НАЗАД АБХАЗИЯ И РОССИЯ ПОДПИСАЛИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОГОВОР О ДРУЖБЕ, СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ

 

Сухум. 17 сентября 2019. Абхазия-Информ. Сегодня исполнилось 11 лет со дня подписания рамочного Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Абхазия и Российской Федерацией

«17 сентября 2019 года исполняется 11 лет со дня подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. Договор стал естественным воплощением стремления двух государств к развитию и укреплению взаимодействия.

Документ положил начало новому этапу межгосударственного сотрудничества и получил качественное практическое наполнение. Зафиксировав важнейшие вопросы двусторонней повестки, он стал базой, на основе которой в течение прошедшего времени было подписано более 130 соглашений в различных областях. Кроме интенсификации сотрудничества, подписанный Договор выступил залогом обеспечения безопасности и стабильности в регионе.

Республика Абхазия и Российская Федерация плодотворно взаимодействуют в таких сферах, как: экономика, оборона, культура, образование и наука, здравоохранение и других областях», - отмечается в пресс-релизе МИД РА, распространенном по случаю 11-летия подписания российско-абхазского рамочного договора.

В МИД Абхазии выражают уверенность в том, что «долгосрочное стратегическое сотрудничество между двумя государствами будет продолжено в интересах абхазского и российского народов».

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 17 сентября 2019 16:08

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