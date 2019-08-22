АЛХАС КВИЦИНИА: МЫ НЕ ПОХОЖИ НА ТЕХ, КТО В ОКТЯБРЕ 2004 ГОДА ГРОМИЛ ЗДАНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА, А В МАЕ 2014 – АДМИНИСТРАЦИЮ ПРЕЗИДЕНТА

Напомним, что 11 сентября кандидат в Президенты РА Алхас Квициниа подал административное исковое заявление в Верховный суд с просьбой признать незаконным и недействительным решение Центральной избирательной комиссии РА от 9 сентября 2019 г. (протокол №21) об итогах выборов Президента Республики Абхазия. 13 сентября состоялось предварительное судебное заседание под председательством судьи Генри Гамисония в составе судей Рауля Пачулия и Оксаны Пилия.

Собравшиеся тихо ждали представителей Алхаса Квициния в Верховном Суде, где в это время проходило первое заседание по иску.

Сухум. 17 сентября 2019. Абхазия-Информ. Сегодня в Сухуме, несмотря на дождь, в сквере напротив офиса партии «Амцахара» собрались сторонники бывшего кандидата в президенты Алхаса Квициниа.

17 сентября состоялось заседание, на котором планировалось рассмотрение иска Квициниа по существу, однако его адвокат Инга Габилая заявила об отводе состава суда.

После завершения заседания суда к собравшимся пришли депутат парламента Батал Табагуа, представляющий интересы истца в суде, и сам Алхас Квициниа.

Табагуа рассказал о том, что было в Верховном суде, и чем было вызвано заявление об отводе состава судей.

Он отметил, что о состав суда, рассматривающий исковое заявление Квициниа, сформирован с нарушением требований части 3 статьи 43 Кодекса Республики Абхазия об административном судопроизводстве, что «делает любое его решение принятым с нарушением норм процессуального права и подлежащим отмене вышестоящей инстанцией»

Батал Табагуа напомнил и о том, что в суд было подано два ходатайства о применении мер предварительной защиты по исковому заявлению в виде приостановления оспариваемого решения ЦИК РА об итогах выборов президента, однако они были отклонены судом, что также является свидетельством необъективности и пристрастности состава суда (Генри Гамисония, Рауль Пачулия и Оксана Пилия – ред. АИ).

Неприменение мер предварительной защиты может привести к необратимым последствиям, а именно – к вступлению в должность президента РА, чья легитимность оспаривается в суде.

«Завтра, 18 сентября, будет известно, будет ли заменен состав суда, или оставлен прежним»,- уточнил Табагуа.

«Если мы хотим сохранить нашу страну, все должно идти в соответствии с действующим законодательством. Мы считаем, что те беспрецедентные меры, которые предприняты для охраны здания Верховного суда, нас, честно говоря, обижают. Мы не разбойники, не преступники, которые приходят в суд. И здесь, в сквере у офиса партии «Амцахара» люди собрались не потому, что потом идти куда-то, что-то крушить и ломать. Люди собираются здесь, чтобы узнать, как обстоят дела, как ведется судебное расследование»,- сказат Табагуа.

Алхас Квициния поблагодарил за поддержку всех собравшихся, несмотря дождь. Политик подчеркнул, что все действия оппозиционных сил будут в рамках закона.

«Я хочу, чтобы все понимали, что мы не та оппозиция, которая позволяет себе выламывать двери, выбивать стекла и крушить все вокруг. Этого здесь никто себе не позволит, потому что это наша страна, и мы ее разрушать не намерены», - заявил Квициния.

Квициния выразил недоумение по поводу призывов собраться сторонникам Рауля Хаджимба, в том числе госчиновников и учителей, у Администрации президента.

«По какому поводу надо было сегодня отменять уроки в ряде районных школ? Для чего? Я хочу спросить у него (У Хаджимба – ред. АИ.), кто собирается на него нападать? Если в стране такая опасная ситуация, если ей что-то угрожает, то может и нам, ветеранам войны, следует вновь встать на защищать всех наших граждан?» - спросил Квициния.

Он также отметил, что он и его сторонники не похожи на тех, кто в мае 2014 года выбивал двери в Администрации президента и совершал антиконституционный переворот, не похожи на тех, кто в октябре 2004 года громил все в Верховном суде. «Мы подобных противоправных вещей делать не будем! Мы дорожим своим государством, своим народом!» - заявил Квициниа.

Лидер партии «Амцахара» назвал Хаджимба нелегитимным президентом, поскольку он при повторном голосовании 8 сентября не набрал должного количества голосов избирателей.

«Хаджимба нелегитимен, поскольку не имеет поддержки большей части народа. Мы же, подав иск в суд, преследуем одну цель - показать народу, что в Абхазии, как государстве. работает закон, - сказал Квициниа. - Ничего другого мы не преследуем! Я еще раз призываю всех к спокойствию».

Алхас Квициния возмущен тем, что власти запугивают людей, распространяя слухи о том, что в день заседания Верховного суда «будет противостояние, будет бойня».

«Не бойтесь ничего! Мы не хотим никакого противостояния. Никто не собирается участвовать ни в каких бойнях!» - подчеркнул Квициния.

В это же время у здания Администрации президента РА собрались сторонники Рауля Хаджимба. Усиленные меры охраны были предприняты и у здания Верховного суда.