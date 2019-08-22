ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АЛХАСА КВИЦИНИА ЗАЯВИЛА ОБ ОТВОДЕ ВСЕМУ СОСТАВУ СУДА, РАССМАТРИВАЮЩЕМУ АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛО ПО ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ

Напомним, что 11 сентября кандидат в Президенты РА Алхас Квициниа подал административное исковое заявление в Верховный суд с просьбой признать незаконным и недействительным решение Центральной избирательной комиссии РА от 9 сентября 2019 г. (протокол №21) об итогах выборов Президента Республики Абхазия.

Сухум. 17 сентября 2019. Абхазия-Информ. Представитель истца - кандидата в президенты РА Алхаса Квициниа юрист Инга Габилая выступила во вторник 17 сентября в Верховном суде с заявлением об отводе всему составу суда, рассматривающему административное дело по первой инстанции

13 сентября состоялось предварительное судебное заседание под председательством судьи Генри Гамисония в составе судей Рауля Пачулия и Оксаны Пилия,

По словам Генри Гамисония, а также согласно информационному сообщению на сайте Верховного суда РА «первоначально поступившее заявление было адресовано судьям Генри Гамисония, Раулю Пачулия и Анри Барциц, однако в связи с заявлением последнего о невозможности участия ввиду родственных отношений с лицами, участвующими в административном судопроизводстве, Председателем Верховного суда РА вместо судьи Анри Барциц была включена в состав судебной коллегии судья Верховного суда Оксана Пилия» (https://www.vs-ra.org/press-tsentr/newsevent/detail.php?ELEMENT_ID=750).

«В соответствии с частью 3 статьи 43 Кодекса Республики Абхазия об административном судопроизводстве при рассмотрении административного дела коллегиальным составом суда по первой инстанции самоотвод, заявленный одним из судей, рассматривается судьями этого коллегиального состава суда. Суд по заявленному отводу заслушивает мнение лиц, участвующих в деле, мнение отводимого судьи, если он желает дать объяснение. Самоотвод разрешается в совещательной комнате без участия судьи, которым заявлен самоотвод. При равном количестве голосов, поданных за и против самоотвода, самоотвод считается удовлетворенным. В рассматриваемом случае решение по заявлению о самоотводе судьи Анри Барциц принималось Председателем Верховного суда Республики Абхазия единолично», - пояснила Габилая.

Она считает, что состав суда, рассматривающий исковое заявление Квициниа, сформирован с нарушением требований части 3 статьи 43 Кодекса Республики Абхазия об административном судопроизводстве, что «делает любое его решение принятым с нарушением норм процессуального права и подлежащим отмене вышестоящей инстанцией»

«То есть, текущий состав суда, рассматривающий административное дело по первой инстанции, не может считаться объективным», - отметила Инга Габилая.

По её мнению, на необъективность и пристрастность состава суда также указывает неоднократное отклонение ходатайства о применении мер предварительной защиты по исковому заявлению в виде приостановления оспариваемого решения ЦЦИК РА об итогах выборов президента.

«Неприменение указанных мер, могущее привести к необратимым последствиям, а именно вступлению в должность гражданина, избранного Президентом Республики Абхазия, фактически предрешает исход дела», - заявила представитель истца Квициниа в суде.

Заявление об отводе всему составу суда, рассматривающему по первой инстанции исковое заявление Квициниа, основано на части 2 статьи 39, статьи 42 и части 4 статьи 43 Кодекса РА об административном судопроизводстве.

Представитель заинтересованного лица - избранного президента Рауля Хаджимба Валерий Агрба и представители ответчика (Центризбиркома) Дмитрий Шамба и Гиви Габниа не согласились с этим заявлением. По их мнению, нет никаких оснований для отвода состава суда, рассматривающего исковое заявление кандидата в президенты Алхаса Квициниа.

Об отсутствии оснований для отвода состава суда заявила и представитель Генпрокуратуры Елена Читанава.

Решение по данному заявлению может быть принять председателем Верховного суда Мананой Делба в течение суток со дня подачи заявления.

На этом сегодняшнее заседание суда председательствующим судьей Генри Гамисония было объявлено закрытым.

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