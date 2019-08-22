26 ЛЕТ НАЗАД, 16 СЕНТЯБРЯ 1993 Г. НАЧАЛАСЬ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ СУХУМА ОТ ВОЙСК ГОССОВЕТА ГРУЗИИ

16 сентября 1993 г. днем началось наступление на сухумском направлении, пишет историк Валико Пачулиа в книге «Грузино-абхазская война».

Сухум. 16 сентября 2019. Абхазия-Информ . Сегодня исполнилось 26 лет со дня начала наступательной операции по освобождению Сухума от войск Госсовета Грузии. Операция по освобождению столицы Абхазии длилась 11 дней.

1-я мотострелковая бригада (командир В. Смыр, начальник штаба З. Нанба) наступала по двум направлениям: западному и северо-западному, т.е. с Нижне-Гумистинского и Верхне - Гумистинского мостов.

Боевая задача бригады: после внезапного захвата плацдармов, освободив от противника Нижне-Гумистинский и Верхне-Гумистинский мосты, обеспечить проход основных ударных групп в город, развить наступление снизу по Бзыбскому шоссе в направ¬лении Маяка и сверху - по трассе Новый Афон - Сухум к Сухумско¬му вокзалу.

Задача освобождения Верхне-Гумистинского моста возлага¬лась на один из лучших мотострелковых батальонов Абхазской армии - 1-й батальон 1-й бригады, в народе известный как Афоно-Эшерский батальон (командир Ф.Тарба, начальник штаба – Г.Кецба). Афоно-Эшерскому батальону была придана комендантская рота Гумистинского фронта (командир В. Тванба).

В 12 часов 45 минут 1-я рота Афоно-Эшерского батальона под командованием Р.Смыра атаковала мост, выд¬винулась по центральной трассе и улице Гречко и вступила в бой с противником. За ней последовал весь батальон. Афоно-Эшерский батальон установил контроль от «мраморно¬го цеха» на берегу Гумисты до подножья г. Цугуровка возле объез¬дной дороги.

За Афоно-Эшерским батальоном последовал 4-й батальон 1-й бригады, т.е. армянский батальон им. маршала Баграмяна (командир В.Косян). Часть батальона на машинах проехала через Верхне-Гумистинский мост, а другая своим ходом форсировала р. Гумиста. По объездной дороге батальон поднялся на Вер¬хнюю Яштуху и занял позиции. Задачей батальона было выйти на восточную окраину Лечкопского кладбища...

На Восточном фронте наступление началось в ночь с 15 на 16 сентября 1993 года под командованием полковника М.Кишмария.

Рано утром 16 сентября все три полка Восточного фронта перешли в наступление. Командир первого полка – майор Владимир Ануа, командир второго полка – Заур Хаджимба, командир третьего полка – майор Лаврик Миквабия.

Перед войсками ВФ стояла задача – захватить Кодорский мост, освободить населенные пункты Адзюбжа, Ахалдаба, Аракич, Цагера, Араду, Ануаа-рху и, продолжив дальнейшее наступление в направлении села Новые Киндги, установить полный контроль над территорией от реки Мыку до реки Кудры. Кроме того надо было из Адзюбжи контролировать Сухумский аэропорт…

27 сентября началось крупномасштабное наступление по ов¬ладению центром г. Сухума.

Со стороны Республиканского стадиона и центрального рынка в направлении центра города наступали подразделения 1-й бри¬гады, со стороны здания Республиканской Генпрокуратуры в направлении Дома правительства наступали кабардинская группа (командир М. Шоров) и армянский батальон (командир В. Косян).

С севера в сторону Дома правительства спускались подразде¬ления 2-й бригады. К тому времени в сторону Дома правительства выдвигались и другие подразделения 1-й и 2-й бригад.

В 13:30 у Дома правительства завязался сильный бой. Через два часа здание было освобождено и над ним водружено знамя Победы.

Абхазские войска в ходе сухумской наступательной операции разгромили 2-й армейский корпус противника, захватили много трофейной боевой техники: танков, БМП, артиллерийских орудий».