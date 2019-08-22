РАУЛЯ ХАДЖИМБА ПРИГЛАСИЛИ В МОСКВУ НА ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СЛУЧАЮ 75-ОЙ ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Сухум. 16 сентября 2019. Абхазия-Информ. Президент России Владимир Путин пригласил президента Абхазии Рауля Хаджимба принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
В телеграмме, в частности, говорится:
«Уважаемый Рауль Джумкович, приглашаю Вас принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут в Москве 9 мая 2020 года.
Отмечая эту знаменательную дату нашей общей истории, мы склоняем головы перед светлой памятью борцов с нацизмом. В России никогда не забудут об огромных жертвах, понесенных народом братской Абхазии во имя Великой Победы.
Важно, что славные традиции дружбы и взаимопомощи, завещанные нам отцами и дедами, и сегодня служат надежной основой для развития конструктивного сотрудничества между нашими государствами.
Буду рад видеть Вас в Москве».
Последнее от
- 26 ЛЕТ НАЗАД, 16 СЕНТЯБРЯ 1993 Г. НАЧАЛАСЬ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ СУХУМА ОТ ВОЙСК ГОССОВЕТА ГРУЗИИ
- ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПОЗДРАВИЛ РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «РЕСПУБЛИКА АБХАЗИЯ» ПО СЛУЧАЮ ДНЯ ЕЁ ОБРАЗОВАНИЯ
- ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ «АРУАА» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ВСЕХ О НЕДОПУСТИМОСТИ ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ
- ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ АБХАЗИИ
- ПАРТИЯ «АМЦАХАРА»: МНЕНИЯ КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЮРИДИЧЕСКИМ ДОКУМЕНТОМ И НЕ МОГЛИ ВЛИЯТЬ НА ПРИНЯТИЕ ЦИКОМ РЕШЕНИЯ ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ