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Абхазия Информ

РАУЛЯ ХАДЖИМБА ПРИГЛАСИЛИ В МОСКВУ НА ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СЛУЧАЮ 75-ОЙ ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Новости Понедельник, 16 сентября 2019 15:46
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РАУЛЯ ХАДЖИМБА ПРИГЛАСИЛИ В МОСКВУ НА ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СЛУЧАЮ 75-ОЙ ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Сухум. 16 сентября 2019. Абхазия-Информ. Президент России Владимир Путин пригласил президента Абхазии Рауля Хаджимба принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В телеграмме, в частности, говорится:

«Уважаемый Рауль Джумкович, приглашаю Вас принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут в Москве 9 мая 2020 года.

Отмечая эту знаменательную дату нашей общей истории, мы склоняем головы перед светлой памятью борцов с нацизмом. В России никогда не забудут об огромных жертвах, понесенных народом братской Абхазии во имя Великой Победы.

Важно, что славные традиции дружбы и взаимопомощи, завещанные нам отцами и дедами, и сегодня служат надежной основой для развития конструктивного сотрудничества между нашими государствами.

Буду рад видеть Вас в Москве».

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 16 сентября 2019 15:53

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