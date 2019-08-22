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Абхазия Информ

ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПОЗДРАВИЛ РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «РЕСПУБЛИКА АБХАЗИЯ» ПО СЛУЧАЮ ДНЯ ЕЁ ОБРАЗОВАНИЯ

Новости Воскресенье, 15 сентября 2019 14:18
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Сухум 15 сентября 2019. Абхазия-Информ. Премьер-министр Валерий Бганба направил поздравительный адрес коллективу газеты «Республика Абхазия» по случаю дня основания этого СМИ.

В поздравлении глава правительства отметил, что «сплочённость коллектива является залогом подачи объективного информационного продукта, а оперативность, объективность и глубина проникновения в тему являются основными отличительными качествами издания».

Валерий Бганба пожелал коллективу газеты успехов, новых высот и творческих достижений.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Воскресенье, 15 сентября 2019 14:23

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