ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПОЗДРАВИЛ РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «РЕСПУБЛИКА АБХАЗИЯ» ПО СЛУЧАЮ ДНЯ ЕЁ ОБРАЗОВАНИЯ
Новости Воскресенье, 15 сентября 2019 14:18
Сухум 15 сентября 2019. Абхазия-Информ. Премьер-министр Валерий Бганба направил поздравительный адрес коллективу газеты «Республика Абхазия» по случаю дня основания этого СМИ.
В поздравлении глава правительства отметил, что «сплочённость коллектива является залогом подачи объективного информационного продукта, а оперативность, объективность и глубина проникновения в тему являются основными отличительными качествами издания».
Валерий Бганба пожелал коллективу газеты успехов, новых высот и творческих достижений.
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