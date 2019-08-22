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Абхазия Информ

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ «АРУАА» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ВСЕХ О НЕДОПУСТИМОСТИ ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Новости Воскресенье, 15 сентября 2019 14:12
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ «АРУАА» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ВСЕХ О НЕДОПУСТИМОСТИ ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Сухум. 15 сентября 2019. Абхазия-Информ. Общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии «Аруаа» обращается ко всем участникам политического процесса и гражданам Республики Абхазия. оНа предупреждает о том, что «любые противоправные действия при таком политическом накале, который существует сегодня, могут привести к непредсказуемым последствиям, и вся ответственность ляжет на тех, кто выйдет за рамки правового поля и будет призывать к дестабилизации обстановки».

***

ЗАЯВЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НАРОДА АБХАЗИИ 1992 – 1993 ГОДОВ «АРУАА»

«8 сентября 2019 года состоялся второй тур голосования по выборам Президента Республики Абхазия. Выборы прошли в условиях стабильности и при высокой явке. ЦИК РА единогласно утвердил итоги выборов, из которых следует, что в ходе второго тура голосования победу одержал действующий глава государства Хаджимба Раули Джумкович.

Позже, другой кандидат в Президенты Квициния Алхас Алексеевич направил иск в Верховный суд, в котором выражает свое несогласие с решением ЦИК, жалоба находится на рассмотрении.

На данный момент все проходит в рамках закона. В то же время не могут не вызывать обеспокоенности участившиеся нападки в адрес представителей разных национальных общин Абхазии, оскорбления и унижения их достоинства. Мы осуждаем данные действия.

Особая ответственность лежит сегодня на ветеранах войны - поколении людей, заложивших основы независимой Абхазии. Любые противоправные действия при таком политическом накале, который существует сегодня, могут привести к непредсказуемым последствиям, и вся ответственность ляжет на тех, кто выйдет за рамки правового поля и будет призывать к дестабилизации обстановки.

Мы - один народ и призываем всех к спокойствию и благоразумию».

Прочитано 3 раз Последнее изменение Воскресенье, 15 сентября 2019 14:14

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