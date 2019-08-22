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Абхазия Информ

АЛХАС КВИЦИНИА И РАУЛЬ ХАДЖИМБА О РАЗНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В АБХАЗИИ

Новости Четверг, 19 сентября 2019 21:32
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АЛХАС КВИЦИНИА И РАУЛЬ ХАДЖИМБА О РАЗНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В АБХАЗИИ

Сухум. 19 сентября 2019. Абхазия-Информ. Председатель политической партии «Амцахара» Алхас Квициниа считает, что «власть сейчас озабочена только одним - самосохранениям любой ценой и любыми методами, в том числе, через грубое нарушение закона»

Комментируя инициативы по преодолению политического кризиса и реформированию системы власти в республике, сформулированные в обращении известных политических деятелей и гражданских активистов, Квициниа сказал: .

«Представленные предложения от экс-президента Александра Анкваб в обращении к кандидатам Квициниа А. и Хаджимба Р. и меморандуме общественных деятелей «О мерах по преодолению внутриполитического кризиса» наполнены достаточно интересными мыслями и содержат целый ряд весьма актуальных, на наш взгляд, предложений. И мы благодарны их авторам за конструктивизм и гражданскую позицию. Оппозиционные силы всегда готовы к диалогу. Вместе с тем, вынуждены констатировать, что обсуждение подобных предложений с целью их последующего применения и реализации имеет перспективы в стране, где существует адекватная власть, способная слушать, слышать и уважать мнение своих граждан»

Что касается нынешней власти республики, то она, по мнению Квициниа, совершенно не расположена к диалогу.

«Этот режим - вообще не про реформы и развитие. Он категорически не хочет ни того, ни другого, противопоставляя здравому мышлению паразитарные подходы. Их вполне устраивает обстановка полного застоя и деградации буквально всех сфер жизнедеятельности государства. Показательна в этом смысле оперативная агрессивная реакция на последние инициативы провластных политических сил. И это при том, что инициативы были адресованы не им, а кандидатам в президенты», - отмечается в Комментарии.

«Ни урегулирование политического кризиса, ни достижение общественного согласия, ни гармонизация законодательства, ни сбалансированность и эффективность системы управления, ни будущее народа этой власти просто не нужны», - уверен председатель оппозиционной политической партии «Амцахара» Алхас Квициниа.

Свое отношение к предложениям по урегулированию ситуации высказал и президент Рауль Хаджимба.

«По поводу обращения Александра Анкваб об организации новых выборов с выдвижением Хаджимба и Квициниа в одной команде, нужно отметить, что для нас это не новость», - сказал президент.

Не касаясь сути предложений, изложенных в Меморандуме «О мерах по преодолению внутриполитического кризиса», Хаджимба нелицеприятно отозвался об его авторах.

«Так называемый меморандум подготовлен представителями неправительственного сектора и Астамуром Тания, который неизвестно, кого представляет. Что касается позиции остальных, она хорошо известна. Это привычное состояние нашего неправительственного сектора, которому всегда нужно оправдывать ожидание западных грантодателей», - возмутился Хаджимба.

Никакой тайны, по словам Хаджимба, не представляет и встреча с Алхасом Квициниа.

«Никакой тайны разговора не было, ему было предложено быть вице-премьером для того, чтобы объединить наше общество. И не я просил этой встречи, она состоялась после разговора с представителями фамилии Квициниа, которые обещали переговорить с ним, «с тем, чтобы вы сами обговорили эту ситуацию….

Удивляет то что, пойдя на эту встречу и разговаривая со мной, он потом уже в своем заявлении называет меня человеком, совершившим «госпереворот». Так почему он со мной разговаривает? Странная логика человека, называющего себя политиком. Единственное, в чем я ему отдаю должное, он отказался от должности вице-премьера, но предложил назначить премьер-министром Аслана Бжания, на что получил категорический отказ», - сказал Хаджимба своим сторонникам, собравшимся у здания Администрации Президента.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 19 сентября 2019 21:42

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