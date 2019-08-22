СУД ПРИСТУПИЛ К РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЯ АЛХАСА КВИЦИНИА ПО СУЩЕСТВУ
Сухум. 19 сентября 2019. Абхазия-Информ. В четверг, 19 сентября 2019 года, Верховный суд Республики Абхазия под председательством судьи Генри Гамисония в составе судей Рауля Пачулия и Оксаны Пилия продолжил судебное разбирательство по административному исковому заявлению кандидата в Президенты Республики Абхазия Алхаса Квициниа - о признании незаконным и недействительным Решения Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия (протокол №21 от 09.09.2019 г.) об итогах выборов Президента Республики Абхазия.
После оглашения судом регламента работы и ознакомления сторон с правами и обязанностями, предусмотренными Кодексом Республики Абхазия об административном судопроизводстве, суд поставил на обсуждение сторон обращение уполномоченного по правам человека Республики Абхазия Асиды Шакрыл с просьбой о привлечении к участию в административном деле.
Представители административного истца кандидата в президенты РА Алхаса Квициниа и избранного президента Рауля Хаджимба вопрос привлечения омбудсмена к участию в административном деле оставили на усмотрение суда. Представители же ответчика – ЦИК Республики Абхазия и привлеченные к разбирательству представители Генеральной прокуратуры высказали мнение о невозможности участия уполномоченного по правам человека Республики Абхазия в административном деле ввиду отсутствия нормы в Кодексе об административном судопроизводстве, предусматривающей ее участие на данном процессе.
Омбудсмен необходимость своего участия мотивировала защитой прав человека и гражданина, в том числе избирательных прав граждан, при этом высказалась о том, что она не желает выступать на стороне как истца, так и ответчика.
Суд, посовещавшись на месте, отказал в удовлетворении ходатайства уполномоченного по правам человека РА Асиды Шакрыл об ее привлечении в дело в качестве заинтересованного лица.
Далее, представитель административного истца Гарегин Митин повторно заявил ходатайство о применении мер предварительной защиты, о приостановлении действия Решения Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия (протокол №21 от 09.09.2019 г.) об итогах выборов Президента Республики Абхазия.
Свое ходатайство представитель истца обосновал сроками рассмотрения административного искового заявления, которые в случае обжалования судебного акта в суд кассационной инстанции могут составить более 60 дней. В течение указанного периода решение по настоящему делу будет считаться не вступившим в законную силу, а в соответствии с законами «О выборах Президента Республики Абхазия» и «О президенте Республики Абхазия», срок вступления в должность избранного Президента составляет 30 дней со дня официального объявления результатов выборов. По мнению представителя истца, вступление в должность президента Республики Абхазия при отсутствии вступившего в законную силу решения Верховного суда оставляет под вопросом его легитимность.
Суд, удалившись в совещательную комнату, определил отказать в удовлетворении ходатайства представителя истца, ввиду несоразмерности мер предварительной защиты с заявленным требованием о приостановлении оспариваемого решения ЦИК.
Далее судом был опрошен административный ответчик по делу – председатель ЦИК Республики Абхазия Тамаз Гогия; в качестве свидетелей допрошены заместитель председателя ЦИК Руслан Пантия, а также Рустам Чагава - представитель кандидата в президенты РА Алхаса Квициниа с правом совещательного голоса в ЦИК.
Согласно установленному порядку судебного производства суду дали объяснения представители истца, ответчика и заинтересованного лица по предмету и основаниям иска, после чего стороны задали друг другу вопросы, касающиеся предмета спора.
Перед началом стадии исследования доказательств, адвокат ЦИК Тея Чагунава заявила ходатайство о привлечении в качестве специалиста в области избирательного права из России Дениса Дворникова, явка которого будет обеспечена 20 сентября 2019 года. Данное ходатайство судом было удовлетворено.
Следующее судебное заседание состоится в здании Верховного суда РА 20 сентября 2019 года в 11:00 часов.
Источник: https://www.vs-ra.org/press-tsentr/newsevent/detail.php?ELEMENT_ID=762
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