СУД В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ОТКАЗАЛ ИСТЦУ АЛХАСУ КВИЦИНИА В ПРИМЕНЕНИИ МЕР ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Доверенное лицо истца - кандидата в президенты РА Алхаса Квициниа юрист Гарегин Митин выступил в четверг 19 сентября в Верховном суде с ходатайством о приостановлении полностью действия решения Центральной избирательной комиссии РА от 9 сентября 2019 года, оформленного протоколом № 21, об итогах выборов президента.

Сухум. 19 сентября 2019. Абхазия-Информ. Доверенное лицо истца - кандидата в президенты РА Алхаса Квициниа юрист Гарегин Митин выступил в четверг 19 сентября в Верховном суде с ходатайством о приостановлении полностью действия решения Центральной избирательной комиссии РА от 9 сентября 2019 года, оформленного протоколом № 21, об итогах выборов президента.

Сухум. 19 сентября 2019. Абхазия-Информ. Доверенное лицо истца - кандидата в президенты РА Алхаса Квициниа юрист Гарегин Митин выступил в четверг 19 сентября в Верховном суде с ходатайством о приостановлении полностью действия решения Центральной избирательной комиссии РА от 9 сентября 2019 года, оформленного протоколом № 21, об итогах выборов президента.

Ранее истец - кандидат в президенты РА А. Квициниа дважды ходатайствовал о применении мер предварительной защиты по административному исковому заявлению, а именно о приостановлении действия решения Центризбиркома РА об итогах президентских выборов. Оба ходатайства были отклонены.