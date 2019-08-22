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Абхазия Информ

СУД В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ОТКАЗАЛ ИСТЦУ АЛХАСУ КВИЦИНИА В ПРИМЕНЕНИИ МЕР ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Новости Четверг, 19 сентября 2019 22:12
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СУД В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ОТКАЗАЛ ИСТЦУ АЛХАСУ КВИЦИНИА В ПРИМЕНЕНИИ МЕР ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Сухум. 19 сентября 2019. Абхазия-Информ. Доверенное лицо истца - кандидата в президенты РА Алхаса Квициниа юрист Гарегин Митин выступил в четверг 19 сентября в Верховном суде с ходатайством о приостановлении полностью действия решения Центральной избирательной комиссии РА от 9 сентября 2019 года, оформленного протоколом № 21, об итогах выборов президента.
 
Ранее истец - кандидат в президенты РА А. Квициниа дважды ходатайствовал о применении мер предварительной защиты по административному исковому заявлению, а именно о приостановлении действия решения Центризбиркома РА об итогах президентских выборов. Оба ходатайства были отклонены.
Согласно статье 21 закона «О выборах Президента Республики Абхазия» и части 2 статьи 4 закона «О Президенте Республики Абхазия» срок вступления в должность избранного президента составляет 30 дней со дня официального объявления Центризбиркомом результатов выборов.
 
Срок рассмотрения административного искового заявления об отмене решения ЦИК составляет 10 дней. С учетом же возможного обращения в вышестоящую судебную, этот срок может составить более 60 дней (максимально 2 месяца и 10 дней).
 
«Таким образом, гражданин, избранный Президентом Республики Абхазия, может вступить в должность до принятия окончательного решения по настоящему административному делу, что может стать необратимым препятствием для его исполнения в случае отмены оспариваемого решения ЦИК. Кроме того, отсутствие окончательного решения Верховного суда Республики Абхазия по настоящему административному делу делает уязвимым легитимность вступления в должность президента РА», - заявил Митин.
 
Поскольку Кодекс РА об административном судопроизводстве не предусматривает возможность обжалования определения суда об отказе применения мер предварительной защиты по административному исковому заявлению, представитель истца Квициниа в суде обратился с просьбой «приостановить полностью действие решения Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия от 9 сентября 2019 г. об избрании Рауля Хаджимб.
 
Суд, удалившись в совещательную комнату, принял решение отказать в удовлетворении ходатайства представителя истца, ввиду несоразмерности мер предварительной защиты с заявленным требованием о приостановлении оспариваемого решения ЦИК..
Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 19 сентября 2019 22:20

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