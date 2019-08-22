АСИДА ШАКРЫЛ: ЦЕНТРИЗБИРКОМ ПРИ ПОДВЕДЕНИИ ИТОГОВ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА НЕ УЧЕЛ ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ПРОГОЛОСОВАВШИХ ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ

В редакцию «Абхазия-Информ» поступило «ЗАКЛЮЧЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА О НАРУШЕНИИ АКТИВНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ» , направленное 16 сентября 2019 г. в Верховный суд РА.

Суд, посовещавшись на месте, отказал в удовлетворении ходатайства уполномоченного по правам человека РА Асиды Шакрыл об ее привлечении в дело в качестве заинтересованного лица.

Представители административного истца кандидата в президенты РА Алхаса Квициниа и избранного президента Рауля Хаджимба вопрос привлечения омбудсмена к участию в административном деле оставили на усмотрение суда. Представители же ответчика – ЦИК РА и привлеченные к разбирательству представители Генеральной прокуратуры высказали мнение о невозможности участия уполномоченного по правам человека в административном деле ввиду отсутствия нормы в Кодексе об административном судопроизводстве, предусматривающей ее участие на данном процессе.

Сухум. 20 сентября 2019. Абхазия-Информ . В четверг, 19 сентября, Верховный суд РА под председательством судьи Генри Гамисония в составе судей Рауля Пачулия и Оксаны Пилия продолжил судебное разбирательство по административному исковому заявлению кандидата в президенты Республики Абхазия Алхаса Квициниа - о признании незаконным и недействительным решения ЦИУК РА (протокол №21 от 09.09.2019 г.) об итогах выборов президента. Уполномоченный по правам человека в Республике Абхазия Асида Шакрыл обратилась в суд с просьбой привлечь её к участию в административном деле по иску Квициния. Она считает, что Центризбирком при подведении итогов выборов президента не учел волеизъявление избирателей, проголосовавших против всех кандидатов в президенты, нарушив тем самым их активное избирательное право

Текст Заключения гласит:

С 01.03.2016 года вступил в силу Закон Республики Абхазия от 24.02.2016 № 4053-с-V «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Абхазия» (принят Народным Собранием-Парламентом Республики Абхазия 10.02.2016) (далее - Закон). Целью принятия закона и учреждения должности Уполномоченного по правам человека в Республике Абхазия (далее - Уполномоченный) является обеспечение всеобщего осуществления прав и свобод человека, а также реализация государственной власти в соответствии с принципом добросовестного управления, обеспечение гарантий государственной защиты прав и свобод человека и гражданина, содействие их соблюдению и уважению органами государственной власти, органами местного самоуправления и должностными лицами.

Часть 1 статьи 2 Закона определяет, что основными задачами Уполномоченного являются предотвращение нарушений, а также содействие в восстановлении нарушенных прав и свобод человека и гражданина на территории Республики Абхазия; содействие приведению законодательства Республики Абхазия о правах и свободах человека и гражданина в соответствие с Конституцией Республики Абхазия.

При наличии информации о массовых или грубых нарушениях прав и свобод человека и гражданина, либо в случаях, имеющих особое общественное значение, либо при необходимости защиты интересов лиц, не способных самостоятельно использовать правовые средства защиты, Уполномоченный вправе принять по собственной инициативе соответствующие меры в пределах своей компетенции (часть 5 статьи 14 Закона).

Уполномоченный по правам человека в Республике Абхазия считает итоги выборов Президента Республики Абхазия, установленные Центральной избирательной комиссией Республики Абхазия, противоречащими Конституционному Закону «О выборах Президента Республики Абхазия» и нарушающими активное избирательное право граждан, предусмотренное частью 1 статьи 49 Конституции Республики Абхазия и статьей 2 Конституционного закона «О выборах Президента Республики Абхазия».

ЦИК РА, в нарушение Конституционного закона «О выборах Президента Республики Абхазия» (далее – Конституционный закон) сочла допустимым не учитывать голоса избирателей, поданных против кандидатов и не отражать их при подведении итогов выборов Президента Республики Абхазия, тогда как часть 2 статьи 19 Конституционного закона предусматривает, что избранным считается кандидат, получивший при повторном голосовании наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, по отношению к другому кандидату, при условии, что число голосов, поданных за кандидата, больше числа голосов, поданных против него, если в выборах приняли участие не менее 25 процентов граждан, внесенных в списки избирателей.

Конституционным законом Республики Абхазия от 12.04.2019 г. №4768-с-VI «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере выборов» (принят Народным Собранием-Парламентом Республики Абхазия 04.04.2019) из ст. 18 Конституционного закона «О выборах Президента Республики Абхазия» было изъято положение о том, что ЦИК РА устанавливает и вносит в итоговый протокол число голосов, поданных против каждого кандидата в Президенты Республики Абхазия. Тем не менее, необходимость их подсчета не отменяется данной поправкой, поскольку часть 2 статьи 19 Конституционного закона содержит требования об учете голосов, поданных против каждого кандидата. В соответствии с данной нормой должно быть указано точное количество голосов, поданных против кандидата.

Однако, в нарушение этой нормы, ЦИК РА в протоколе об итогах голосования указывает лишь количество голосов, поданных против всех кандидатов, формально следуя изменениям, определяющим содержание итогового решения ЦИК РА о результатах выборов, при этом не обращая внимания на существующее противоречие между частью 1 статьи 18 Конституционного закона и частью 2 статьи 19 Конституционного закона. Тем самым, ЦИК РА уклонился от своей обязанности установить количество голосов, поданных против каждого кандидата.

Таким образом, количество голосов, поданных против кандидата, было проигнорировано ЦИК РА при подсчете голосов, поскольку не нашло отражения на итогах голосования. Следует внести ясность в определение категории «число голосов, поданных против кандидата». Мы исходим из того, что данное количество голосов представляет собой сумму голосов, поданных за кандидата-оппонента и голосов, поданных против всех. Данный вывод основан на наличии в норме части 2 статьи 19 Конституционного закона двух условий определения кандидата-победителя: во-первых, необходимости простого количественного перевеса в пользу одного из кандидатов; во-вторых, превышения этого количества голосов над количеством голосов, поданных против него. Это два самостоятельных и взаимодополняющих условия. Поэтому, голосами, поданными против кандидата нельзя считать только голоса, поданные за его оппонента, поскольку тогда выполняется только первое из названных условий, при котором победителем является кандидат, получивший количественное превосходство по голосам. Кроме того, голосование против всех предполагает, что протестный избиратель отказывает в доверии одновременно обоим кандидатам, поэтому эти голоса должны учитываться при подсчете голосов против кандидатов. Иное означает, что голоса этих избирателей игнорируются, что является нарушением части 1 статьи 49 Конституции Республики Абхазия и части 2 статьи 19 Конституционного закона. Данная норма не содержит логических противоречий и предполагает достаточно простой порядок подсчета голосов. Какое-либо намеренное использование одним из кандидатов данного положения исключено с учетом надлежащего обеспечения тайны голосования. Между тем, не следует рассматривать голоса против всех, как голоса, которые используются в интересах кандидата, набравшего меньшее количество голосов.

Обращаем внимание на то, что ЦИК РА, не включив в подсчет голосов голоса избирателей, проголосовавших против кандидата, незаконно аннулировал их. Следовательно, ЦИК РА нарушил норму части 1 статьи 1 Конституционного закона о равном избирательном праве, подразумевающую, что каждый голос должен иметь равный вес, как необходимый элемент справедливости выборов, и влиять на итоги голосования.

Из вышесказанного следует, что действия ЦИК РА были направлены на ограничение прав человека, а именно: избирательного права граждан. Было нарушено основополагающее право – активное избирательное право граждан Республики Абхазия. Своими действиями ЦИК РА продемонстрировал, игнорируя принцип политического плюрализма, незаинтересованность в подлинных выборах, лишив избирателя реального выбора. Центральная избирательная комиссия, не включив в итоги голосования голоса граждан, поданные против кандидатов, лишила тысячи граждан Абхазии возможности реализовать свое право на участие в управлении страной и сделать свой реальный выбор без ограничений. Таким образом, ЦИК РА препятствовал полному выражению политической воли народа, что является нарушением статьи 2 Конституции РА, которая гласит, что народовластие – основа государственной власти в Республике Абхазия. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Республике Абхазия является ее народ – граждане Республики Абхазия. Народ осуществляет свою власть непосредственно или через своих представителей.

Во Всеобщей декларации прав человека (принята 10 декабря 1948 года) говорится, что воля народа должна быть основой власти правительства; эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве, путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования (статья 21).

В статье 25 Международного пакта о гражданских и политических правах (от 6 декабря 1966 года) говорится, что каждый гражданин должен иметь без какой бы то ни было дискриминации, упоминаемой в статье 2, и без необоснованных ограничений право и возможность:

а) принимать участие в ведении государственных дел как непосредственно, так и через посредство свободно выбранных представителей;

b) голосовать и быть избранным на подлинных периодических выборах, производимых на основе всеобщего и равного избирательного права при тайном голосовании и обеспечивающих свободное волеизъявление избирателей.

Центральная избирательная комиссия при проведении выборов и установлении итогов выборов президента Республики Абхазия должна руководствоваться международными стандартами в области прав человека, касающимися выборов, Конституцией РА, и действующим избирательным законодательством РА, а не желаниями правительства или какой-либо партии.

Любые меры, ограничивающие или подрывающие волю народа, являются грубейшим нарушением Всеобщей декларации прав человека (пункта 3 статьи 21), Конституции Республики Абхазия, и делают эти выборы несправедливыми и нелегитимными.

Только свободные, состязательные и справедливые выборы, проходящие в соответствии с Конституцией и избирательным законодательством Республики Абхазия, в атмосфере соблюдения демократических принципов и норм в области прав человека, могут считаться легитимными и признаваться всеми слоями общества.

Выражаю надежду, что Заключение Уполномоченного будет способствовать восстановлению нарушенных прав человека, а именно: избирательных прав граждан Республики Абхазия.

С уважением, А.Г. Шакрыл»

Фото Медиа-клуба "Апсны-иахьа"